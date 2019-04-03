Пока Украина разогревает свои юмористические способности для игры во всеукраинский КВН, а Лугандония потрясенно рассматривает варианты добровольно-принудительного переселения в Хабаровский край, великая и могучая кремле-кучка на 74 год "освобождения" Калининграда от фашистов и на 20 год правления Путина торжественно запускает газ в 190 жилых домов барачного типа.

Старые полуразрушенные дома, гнилые заборы, видавшие Ленина и Сталина, кучи мусора и песни о величии сверхдержавия.

Невероятно правдивая картина русского мира. Честная. Где жизнь в болоте - норма. Жизнь в дерьме - счастье. Воспевание страшной реальности, как милости божей, и страх, что "где-то еще хуже". Наверное, это и есть русское па-багатому.

Многие в Украине не поверят, но в российской сверх нефте-газо-алмазо-угольной державе топят углем и дровами. Солнечные панели? Нет, не слышали!

Приезжающие даже вот в охваченный оккупантами и огнем войны Донбасс ихтамнеты завистливо цокают языками, мол, какая роскошь. Скупают и отжимают в ОРДЛО дома, переселяют из условных российских кимрей свои семьи. Даже разграбленный ими Донбасс выглядит на пятый год оккупации лучше, чем среднестатистический город РФ.

Российский Калининград без купюр, вот оно — лицо России.

Эх, сюда бы возить европейцев. Такие грязь-туры, прикоснись к русскому и не забудь вымыть руки.

Как бы жил Калининград, если бы… Да, советская оккупация повлияла на жизнь и судьбы многих городов, стран и граждан.

Буквально в паре километров от русского вставания с колен кипит цивилизация. Газ, безвиз, современная медицина, современные предприятия. Русские люди туда не хотят (ну, по крайней мере, они так заявляют, хотя, кто может себе позволить, эмигрирует во все направления).

За пять лет войны Донбасс так стал похож на Россию. Здесь и раньше было вот это российское-пресмыкание пред властью, лесть, ложь, обман, подмена понятий, запугивание "будет еще уже", замыливание глаз и латание дыр вместо капитального ремонта, обещание светлого никогда, вечное одобрямс и всеобщее негодованс по команде, а сейчас так и подавно. Там, где совок пускает корни своей аморальности, там расцветают черные дыры обнуленной морали. Теперь здесь во всем копируют путинизм: выборы без выбора, одобрямс по отмашке, всенародные гуляния в дни скорби и радости.

В ОРДЛО теперь с песнями и в кокошниках открывают даже канализационные люки, а открытие остановки, отремонтированной методом выкраски 2-х банок краски, это "республиканский" праздник.

Субботники, митинги, танцы, марши, шествия… Что-то, а погонять народ по кругу победобесия, это на России и в ОРДЛО уже и кнут, и пряник, и хлеб, и зрелища.

Мы все еще помним цветущий в 2014-м году Донбасс. Представляете в "оккупированном хунтой Донбассе" в 2014-м газ был почти в каждом селе. Дороги. Аэропорт в областных центрах. Современные торговые центры. А в Калининграде великой России в 2014-м году не было газа. Почувствуйте разницу! А картинка в СМИ была другая. И Донбасс поверил в свою "разруху" и "гнет укро-оккупантов". Поверил и дошел до уровня русского Калининграда.

Многие жители Донбасса, да и центрально-восточной Украины, в 2014-м году, когда хотели "умереть на России", представляли ее в розовых слониках, такой киношно-вылизанный гламур от стилиста. Они же никогда не видели Россию а-ля натюрель, вот, хотя бы на примерах Калининграда, Кимров, других городов РФ, именуемых "городами живых мертвецов". Наркомания. Грязь. Туалет просто на улице, нет, не ухоженный домик типа "сортир уличный", а на улице, то есть под домом, кустом и просто в луже.

А стоило бы. Стоило бы умыть Россию перед тем, как на ней жениться, то есть поднимать триколорадки и орать "без биндер".

Теперь строители "республик" массово выезжают на заработки и ПМЖ в мирную часть Украины и Европу, так как построенное не устраивает. Построенное не нравится даже "наварасам". Не нравится им и жизнь в великоскрепии. Не такая она, Россия, как им обещали. Это немного напоминает вот сегодняшний день "мы проголосуем, но выедем из страны, так как жить станет невозможно". Люди такие люди. Хотят-получают-разочаровываются.

В соцсетях масса вопросов от экс-опочленцев, как выехать в Украину без пропуска и проверки, так как воевал, но передумал.

Эх, если бы наше телевидение, такое "честное", аж до икоты, показывало "жизнь на Марсе", то есть, жизнь на России, как она есть, может быть, люди меньше бы видели в триколорадных снах розовых слоников.

Не пустят журналистов? Арестуют? В тюрьму? Ой, что вы, это мирная срана, наш "брат" и партнер. Ну, не хотите ехать, есть куча видео в интернете от самих россиян, с любовью к своей стране. Почему бы не показывать на всю Украину и ОРДЛО вот эти калининградские трущобы, мертвые русские города, населенные бояркозависимыми деградантами. Для пущего национального подъема еще и давать рекламу "работа в кимрах", "зарплата медсестры в ОРДЛО".

Нам навязчиво показывают пригламуренную Россию. Зачем? Вот, газ в трущобы Калининграда. Честно. Современно. Правда. Без гламура. А так… как на Донбассе, так и в пока еще мирной части Украины достаточно большой процент людей, которые мечтают жить в розовых слониках российского па-багатому.

Россия в киноформате художественного кино, конечно же, привлекательна. Это как современный мир с накачанными губами, силиконом, тонной макияжа, нарисованными ресницами и бровями. Умой и вздрогни!

Ожидание русского величия, красиво нарисованного фастфудистами кинопрома, чаще всего заканчивается грустной реальностью "мы не этого хотели-нас обманули". Это уже знают в ОРДЛО. Но "застенчиво" молчат, надеясь, что на их граблях оттанцует остальная часть Украины и тогда их очарование будет не так заметно на фоне всеобщего разочарования.

Жители ОРДЛО на себе прочувствовали все прелести русского мира, поэтому в ОРДЛО сдержанно комментируют результаты выборов в мирной (пока еще) части Украины и очарования "забрать и поделить, как в России".

Здесь, понятное дело, многим бы хотелось, чтобы каждый украинец начал узнавать прилет 125 мины по звуку, но куда тогда ездить за пенсией и продуктами? Это в ОРДЛО на пятый год войны начинает понимать большинство. Мирная часть Украины — это шанс выжить жителям гетто. Есть куда сбежать. Есть где получать соцвыплаты. А если…

В 2014-м вся пророссийская рать ОРДЛО весело орала "наварасия" и мечтала, чтобы вся Украина стала суповым набором Путина, то есть, была "освобождена" и подроблена на "княжества". Пожив в "республиках", где поездка за продуктами — квест на выживание, а поездка на Азов это "международный туризм", где "таможен" и правил больше, чем самих жителей, к "наварасии" и "республикам" в ОРДЛО относятся уже напряженно.

Ведь если удастся реваншистам Украины план "шатун", и жители Украины разобьются на КВН-команды, то из "донецкой республики", чтобы попасть в "харьковскую" или "одесскую", нужно будет проходить целый набор "таможен", "границ", блокпостов, взяток и обысков.

Ничего себе такая поездка за пенсией получится. Да и куда. Пенсии платит государство, а не отдельные "галицкие" "княжества" и "республики". Ну, то такое. С опытом поймется. Я россиян не понимаю. 74 года после Второй Мировой войны, мирная сверхдержава: беспризорники, бомжи, дрова, валежник… Россия-РФ-Московия все же встала с колен, или это ее извечная поза?

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