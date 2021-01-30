Внучка Хрущова назвала головну проблему Путіна: страшніше, ніж коронавірус

Дар'я Дурова Новини Росії 00:08, 31.01.2021

На рейтинг президента Росії Володимира Путіна серед громадян зараз головним чином впливає не пандемія COVID-19, а ситуація навколо отруєння та затримання опозиціонера Олексія Навального.

Таку думку в ефірі каналу "Україна 24" висловила політологиня зі США Ніна Хрущова, внучка Микити Хрущова. За її словами, російська влада розуміє цю проблему і кинула на неї всі сили.

Політологиня вказала, що коронавірус не грає на боці Путіна, але він скинув більшу частину відповідальності за ситуацію на місцеву владу.

"Все віддав на відкуп губернаторам, мерам або МОЗ. Тобто він підноситься над усім і дає завдання. А далі вже вирішують – хто краще, а хто гірше. Наприклад, Москва, незважаючи на кількість захворювань, не так уже й погано справляється.

І тому Путін, як то кажуть, у нулях. Тобто це не підтримує його популярність, але і не прибирає теж", – сказала Хрущова.

"У нього [Путіна] зараз проблеми страшніші, ніж коронавірус – ця проблема Олексій Навальний, глобальний Навальний. І, як ми бачимо навіть за реакцією Кремля, на нього кинуто більше сил, ніж навіть на коронавірус", – вважає вона.

Ніна Хрущова на українському телеканалі
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