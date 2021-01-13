Навального, який повертається до Росії, оголосили у федеральний розшук. Документ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який оголосив про повернення до РФ 17 січня, значиться у федеральному розшуку.

У мережі спливла відповідна постанова, підписана 29 грудня 2020 року. Фото документа опублікував Telegram-канал Mash. Офіційного підтвердження поки не надходило.

У тексті постанови сказано, що опозиціонер ухилявся від контролю як умовно засуджений, тобто перестав відмічатися в інспекції.

Постанова про розшук Навального Telegram / Mash

Фотокопія документа Telegram / Mash

Виявилося, що розшукові заходи щодо Навального було розпочато ще 27 листопада минулого року.

Навальний відмітився в інспекторів тільки один раз – 23 листопада 2019-го, коли повідомив, що перебуває на реабілітації в Німеччині. Тоді дату повернення до Росії він не назвав.

Федеральний розшук передбачає, що особа має бути затримана відразу, щойно буде встановлено її місцеперебування.

Нагадаємо:

Навальний був засуджений російським судом у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею "Шахрайство в особливо великому розмірі".

Він нібито привласнив гроші, які його фонд збирав на благодійність.

Сам він не визнав себе винним, назвавши переслідування політичним.

Європейський суд із прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право росіянина на справедливий судовий розгляд.

Повідомлення Telegram-каналу Mash Скриншот

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