Навального, який повертається до Росії, оголосили у федеральний розшук. Документ
Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який оголосив про повернення до РФ 17 січня, значиться у федеральному розшуку.
У мережі спливла відповідна постанова, підписана 29 грудня 2020 року. Фото документа опублікував Telegram-канал Mash. Офіційного підтвердження поки не надходило.
У тексті постанови сказано, що опозиціонер ухилявся від контролю як умовно засуджений, тобто перестав відмічатися в інспекції.
Виявилося, що розшукові заходи щодо Навального було розпочато ще 27 листопада минулого року.
Навальний відмітився в інспекторів тільки один раз – 23 листопада 2019-го, коли повідомив, що перебуває на реабілітації в Німеччині. Тоді дату повернення до Росії він не назвав.
Федеральний розшук передбачає, що особа має бути затримана відразу, щойно буде встановлено її місцеперебування.
Нагадаємо:
Навальний був засуджений російським судом у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею "Шахрайство в особливо великому розмірі".
Він нібито привласнив гроші, які його фонд збирав на благодійність.
Сам він не визнав себе винним, назвавши переслідування політичним.
Європейський суд із прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право росіянина на справедливий судовий розгляд.
Як писав OBOZREVATEL:
20 серпня в Омську (РФ) екстрено сів літак, на борту якого перебував Навальний. Йому стало погано через отруєння. Як наслідок, політик впав у кому.
У мережі опублікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на інших його речах.
Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel та CNN встановили ймовірних отруйників політика і оприлюднили їхні імена і фото. Заявляється, що за Навальним три роки стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ.
Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні. Зокрема, співрозмовник політика розповів, що "Новачок" наносили на труси і штани жертви, а дозу отрути "розраховували із запасом".
ФСБ стверджує, що розмова Навального з його ймовірним отруйником нібито є підробкою і провокацією.