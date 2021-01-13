Навального, який повертається до Росії, оголосили у федеральний розшук. Документ

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Новини Росії
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Олексій Навальний

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, який оголосив про повернення до РФ 17 січня, значиться у федеральному розшуку.

У мережі спливла відповідна постанова, підписана 29 грудня 2020 року. Фото документа опублікував Telegram-канал Mash. Офіційного підтвердження поки не надходило.

У тексті постанови сказано, що опозиціонер ухилявся від контролю як умовно засуджений, тобто перестав відмічатися в інспекції.

Постанова про розшук Навального
Фотокопія документа

Виявилося, що розшукові заходи щодо Навального було розпочато ще 27 листопада минулого року.

Навальний відмітився в інспекторів тільки один раз – 23 листопада 2019-го, коли повідомив, що перебуває на реабілітації в Німеччині. Тоді дату повернення до Росії він не назвав.

Федеральний розшук передбачає, що особа має бути затримана відразу, щойно буде встановлено її місцеперебування.

Нагадаємо:

  • Навальний був засуджений російським судом у грудні 2014 року до 3,5 років позбавлення волі умовно за статтею "Шахрайство в особливо великому розмірі".

  • Він нібито привласнив гроші, які його фонд збирав на благодійність.

  • Сам він не визнав себе винним, назвавши переслідування політичним.

  • Європейський суд із прав людини ухвалив, що під час розгляду справи було порушено право росіянина на справедливий судовий розгляд.

Повідомлення Telegram-каналу Mash

Як писав OBOZREVATEL:

  • 20 серпня в Омську (РФ) екстрено сів літак, на борту якого перебував Навальний. Йому стало погано через отруєння. Як наслідок, політик впав у кому.

  • У мережі опублікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Пізніше з'ясувалося, що перед інцидентом за росіянином було встановлено стеження.

  • Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

  • Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" на пляшці з водою політика і на інших його речах.

  • Розслідувачі Bellingcat, Der Spiegel та CNN встановили ймовірних отруйників політика і оприлюднили їхні імена і фото. Заявляється, що за Навальним три роки стежили вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ.

  • Навальний під виглядом помічника ексглави Федеральної служби безпеки РФ Миколи Патрушева змусив співробітника ФСБ зізнатися в отруєнні. Зокрема, співрозмовник політика розповів, що "Новачок" наносили на труси і штани жертви, а дозу отрути "розраховували із запасом".

  • ФСБ стверджує, що розмова Навального з його ймовірним отруйником нібито є підробкою і провокацією.

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