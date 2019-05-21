Глава російського МЗС Сергій Лавров запропонував президенту України Володимиру Зеленському "по-християнськи" обміняти "всіх на всіх" на Донбасі. Одночасно президент РФ Володимир Путін поки що не привітав нового українського президента з перемогою на виборах. Що в Кремлі чекають від Зеленського і як оцінюють перспективи використання його в своїх цілях?

Кремль буде ставитися до Зеленському гірше, ніж до Порошенка, бо він ними не контролюємий. На сьогоднішній день вони не розуміють вектор його політики. І це вводить Путіна в ступор. Через це він нервує і злиться.

Ситуація для Росії зараз архіпогана. М'яч на їхньому полі, і саме вони зацікавлені в першому кроці. Тому що до грудня місяця треба підписати новий контракт на транзит газу через нашу трубу в Європу.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, колаж https://varlamov.ru

Спочатку Путін намагався залякати. До речі, він не скасував своє рішення про те, що з 1 червня Росія припиняє поставки в Україну нафти і дизпалива. Тобто він свою лінію гне, його ембарго має вступити в силу буквально через 10 днів – "привіт" від Путіна.

Тому він намагається зробити так, щоб Зеленський першим прийшов і сказав: "Володимир Володимирович, давайте домовлятися". І тоді той скаже: "Ну, брате, ти розумієш, потрібна хороша ціна транзиту" тощо.

Ердоган переграв Путіна по повній програмі, він зробив йому шах і мат. Він прийняв трубу, яка за обсягом може пропустити лише 15 мільярдів кубометрів, але при цьому поставив жорстку умову, що 10 з них він забере на потреби Туреччини. З урахуванням того, що Ердоган прийняв 4 труби, а виходить з Туреччини в Європу одна, зрозуміло, що він відіжме максимальну ціну.

Тобто "Турецький потік" не відбувся, провалився. "Північний потік-2" буде готовий, щонайменше, через 3 роки.

У Путіна дуже погана позиція для переговорів, і він максимально намагається залякати.

Путін, як і крокодил, не вміє ходити задом – він не може зупинитися або зробити крок назад. Він завжди повинен діяти з позиції сили, з позиції диктатора. Так як він не може зробити крок назад, треба змусити Зеленського піти на переговорний процес першим. Щоб Путін сказав росіянам: бачите, він до мене сам прийшов.

Я сподіваюся, що в команді Зеленського це дуже добре розуміють, і навряд чи вони будуть робити перший крок.

Що робить Лавров? Меседж Зеленського про те, що готові змінювати полонених "всіх на всіх", він намагається використовувати, по-перше, як платформу для діалогу, а по-друге, для просування Української православної церкви Московського патріархату. На сьогоднішній день ця церква зазнає поразки, треба повернути її статус. І потім через віруючих, через проповідь впливати на настрої електорату, рухати партію "За життя", "Опоблок" до Верховної Ради. Захід здалеку.

Але тут експертно потрібно підійти до питання списків – які списки будуть з нашого боку і з їхнього боку. Ця гра може тривати нескінченно.

Я вважаю, що Зеленському треба чітко тримати свою позицію і чекати, коли Путін до нього прийде. Путін нікуди не дінеться. Меркель вже чітко позначила свою позицію, що вона за Росію – вона хоче зняти санкції, вона хоче повернути Росії голос в ПАРЄ. Вона чітко розуміє: якщо контрактів на грудень не буде, їм доведеться купляти американський газ або газ з інших джерел.

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