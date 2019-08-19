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Олег Жданов
Олег Жданов
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Путін бахнув по росіянах тим, чим лякав світ

13.6т Читати матеріал російською

На полігоні в Архангельській області Росії, де стався вибух, швидше за все, не робили пуски ракет "Буревісник", а випробували двигун для гіперзвукової ракети, який використовує радіоактивні ізотопи.

Я вірю у версію про те, що під Северодвінськом дійсно проводилися випробування в рамках проекту "Буревісник". Я вірю в те, що Російська Федерація зараз струшує з полиць пил і дістає із запасників все, що було напрацьовано або існувало у вигляді ідей.

Ідея з гіперзвуком була популярна ще в період "зоряних війн" – стратегічної оборонної ініціативи. Треба було збивати американські ракети в космічному просторі, і вони планували розмістити на літаючих платформах на орбіті ядерні боєзаряди.

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Але США і Ізраїль сьогодні пішли набагато далі. Вони ставлять на озброєння лазерні гармати, які застосовуються і пройшли випробування в бойовій обстановці в Сирії.

Росії треба чимось відповісти, втягнутися в цю гонку озброєнь, і вони починають діставати старі розробки. Але, як завжди, спрацьовує або російський авось, або щось недогледіли і не так зробили.

Фактично цей двигун, який вибухнув, справив ефект "брудної бомби". Ядерного вибуху не сталося, а ось забруднення навколишнього середовища радіоактивними ізотопами сталося. Тим, чим Путін лякав весь світ, він бахнув по росіянах – "брудною бомбою".

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Говорити про якусь суперміць не доводиться. Навіть якщо подивитися замовлення російського оборонпрому, то в Індії постійно падають російські МіГ-29, гинуть індійські пілоти, а Індія стоїть на порозі війни з Пакистаном.

А тут Китай брязкає зброєю, закотив такий парад, що весь світ здригнувся. І Росія повинна чимось здивувати. А поки що здивувати нічим. Тому про міць російської армії я б поки не говорив.

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Володимир Путін на військово-морському параді в Санкт-Петербурзі

Офіційний сайт президента РФ

У них є одна сильна сторона – величезний практичний досвід у веденні бойових дій на суходолі. Їх сухопутні частини мають бойовий досвід, в тому числі офіцери. Дві чеченські війни, Сирія, Україна.

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Що стосується повітря, то їх пілоти мають практику килимових бомбардувань. Вони були розроблені і активно застосовувалися за часів В'єтнамської війни. А для Росії це сьогодні ноу-хау – вони Сирію "прасують" як тільки можуть.

Але, знову ж таки, це обмежується 2-3 бригадами, які на сьогодні беруть участь в цих бойових діях.

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Теми
Ексклюзив Вибух на полігоні під Архангельском
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії ракети зброя
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Гарагуль Анатолий
Гарагуль Анатолий
Идея ПВРД на ядерном топливе не нова, это ещё начало 50-х годов. В передовых государствах всё просчитали, смоделировали и поняли, что это себе опаснее, чем противнику. Но Россия, как всегда, "впереди планеты всей". Я не против, чтобы эта язва на теле человечества накрылась медным тазом. Но они же и весь мир с собой утянут.
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Gubin Oleg
Gubin Oleg
А Україна нічого не випробує, ні по кому не бахкає. Роль підстилки / прикроватного килимка її влаштовує більше ...
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Ну якшо воно було зроблене з гівна і палок то не дивно що воно вибухнуло.
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Chernoknizhniy Igor, Из го..на и палок не может вибухнуть. Из этих материалов можно только сделать самый красивый и большой тризуб.
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