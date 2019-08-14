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Олег Жданов
Олег Жданов
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Кремль вдарить авіацією? Відкриваємо очі і дивимося

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У разі, якщо Росія розгорне повномасштабну війну проти України, в першу чергу вона запустить авіацію і ракетні війська, а далі проведе сухопутну операцію, - заявив помічник керівника Офісу президента Іван Апаршин.

Хочу нагадати, що угруповання військ навколо України, як воно оцінювалося на кінець 2015 року, 80-85 тисяч, так воно на сьогоднішній день і збереглося. Про те, що збройні сили РФ переходять на дивізійно-полкову систему, було оголошено того ж року. Про те, що вони виводять стару техніку, якій більше 50 років, з-за Уралу, де вона була на тривалому зберіганні, і перекидають на європейську частину, також давно відомо.

Але думаю, що це пов'язано не стільки з розгортанням військ, скільки з передислокацією. Таке враження, що вони звільняють Сибір. Не знаю, для кого і навіщо. Але це металобрухт. Ще невідомо, чи заведуться танки Т-62, яким по 70 років.

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У РФ ситуація в збройних силах ще гірше нашої в плані укомплектованості особовим складом. На початку цього року посилені штрафи і посилено кримінальну відповідальність за ухилення від армії. Військкомати ловлять хлопців призовного віку, щоб набрати в війська.

Літак Су-57, ілюстрація

Літак Су-57, ілюстрація

https://cont.ws

Питання великої війни не можна знімати з рахунків, тому що у нас з Росією склалися такі складні відносини. Де-факто ми знаходимося в стані війни, де-юре ця війна не визнана.

Виключати ймовірність авіаційного або ракетного удару ніколи не можна, тому що тепер Росія у нас ймовірний противник.

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Але відкриваємо очі ширше і дивимося. У Прибалтиці ударне авіаційне крило НАТО, починаючи від вертольотів і вогневої підтримки, яке на одній заправці дістає до Москви і назад. У Польщі ударне авіаційне крило НАТО.

Хто сьогодні дозволить в центрі європейського континенту розв'язати масштабну війну? Пам'ятаєте, чим закінчилася Югославія?

У нас в Чорному морі щомісяця новий корабель Шостого флоту США, всі з "Томагавками" на борту, які дістають від Одеси до Москви. Про що можна говорити? Навіщо розганяти паніку, робити з цього істерику і казати "Завтра Путін нападе"?

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Автор
Олег Жданов Олег Жданов
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Іван Апаршин
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Збройні сили України
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Н Олег
Н Олег
нехай Кремль "вдарит" по Киеву (упаси бог -- не по терноплю, нас за шо?), потом мериканцы нехай вдарят по Москве ... а потом ... шо потом -- p@гуле придумать чижало -- это у Путина -- многоходовочки ....
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлы, вы реально свято верите что НАТО будут впрягаться за вас? Наивные люди. Они с радостью будут смотреть на заварушку, предвкушая что теперь РФ заплатит все долги окраины. Но этого не будет. Теперь сами, только сами, без России.
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...У нас в Черном море каждый месяц новый корабль Шестого флота США, все с "Томагавками" на борту, которые достают от Одессы до Москвы..." - а КТО Вам, уважаемый, сказал, что когда начнется ракетный обстрел Украины с территории россии, то США начнут пулять по Москве "Томагавками"? Какая наивность! Пробуйте в ответ пулять СВОИМИ, тогда МОГУТ подключиться и "Томагавки". А просто так, НИКАКАЯ Тома ни на кого не станет гавкать.
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