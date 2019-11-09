Роман не був секретом: з'явилися нові деталі страшного вбивства студентки викладачем у РФ

Стосунки студентки із Санкт-Петербурга (РФ) Анастасії Єщенко з викладачем історії Олегом Соколовим, який убив і розчленував дівчину, почалися ще в 2016 році.

Разом з Анастасією вчений навіть опублікував кілька наукових робіт, передає КП. При цьому до зустрічі зі студенткою він був одружений і виховував двох дітей.

"Всі знали про їхні стосунки, це не було секретом. Але вона була відмінницею, розумною, освіченою й без нього. Він не робив їй поблажок, як і іншим студентам.

Соколов був неймовірно захопленим своєю справою. Буквально жив нею. Був вимогливим, але підносив матеріал вкрай мальовничо. Слухати його лекції було одне задоволення. В особистому плані він був виключно приємна людина. Можна сказати так, він був патетичним, ексцентричним, але ніяк не агресивним", – розповіли однокурсники вбитої.

Анастасія Єщенко та Олег Соколов. Убита студентка брала участь у військових реконструкціях зі своїм викладачем КП

"Я знайома з його дружиною. Олег прекрасно ставився до своїх дітей. У нього дві дочки від останньої дружини. Він їх обожнював. Одна недавно пішла в школу, інша ще ні. З дитинства вони вчать французьку. Олег же кілька разів був одружений. Він уже дідусь", – додала викладач і близька подруга історика Ірина (ім'я змінено). Вона зізналася, що не знає, чи оформила подружня пара офіційне розлучення.

Дружина Олега, за словами подруги, робила вигляд, що нічого не відбувається. Скандалів у сім'ї не було. Сам же Соколов стверджує, що сварки влаштовувала йому якраз убита, яка ревнувала його до дочок.

Анастасія Єщенко КП

Анастасія Єщенко та Олег Соколов (праворуч) КП

Як писав OBOZREVATEL, викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці наплічник із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберної обріза і сховав тіло в своїй оселі. На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Потім він вирішив розчленувати труп.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.