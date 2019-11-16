Через "наполеона"-різника з Росії постраждала ще одна людина: новий поворот моторошної історії

Мати вбитої в Санкт-Петербурзі (РФ) аспірантки Анастасії Єщенко, яку розчленував її викладач історії Олег Соколов, після похорону доньки на Кубані потрапила в лікарню.
Про це "РИА Новости" повідомив представник квартального комітету станиці Старовеличковської Калінінського району Краснодарського краю Євген Тарасенко. Похорон відбувся в суботу, 16 листопада.
"Думали спочатку, ну, непритомність... Але щодо реанімації розмови не було. У лікарні вона. Її швидка забрала з кладовища... Спить, заспокоїли", – сказав Тарасенко.
Анастасія Єщенко та Олег Соколов
Мати жертви
КП
Нагадаємо, дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото та відео з похорону можна подивитися за посиланням.
Похорони убитої
Кубанские новости
Похорони убитої
Интерфакс
Похорони убитої
Живая Кубань
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці наплічник із відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза й сховав тіло в своєму будинку.
Соколов спершу стверджував, що вистрілив із гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть наступила уві сні – о 2:00 ночі.
Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше в мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.
Викладач із Пітера хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він планував у костюмі Наполеона.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
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