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16 листопада • оновлено в 19:36
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Через "наполеона"-різника з Росії постраждала ще одна людина: новий поворот моторошної історії

2.3т
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Мати вбитої в Санкт-Петербурзі (РФ) аспірантки Анастасії Єщенко, яку розчленував її викладач історії Олег Соколов, після похорону доньки на Кубані потрапила в лікарню.

Про це "РИА Новости" повідомив представник квартального комітету станиці Старовеличковської Калінінського району Краснодарського краю Євген Тарасенко. Похорон відбувся в суботу, 16 листопада.

"Думали спочатку, ну, непритомність... Але щодо реанімації розмови не було. У лікарні вона. Її швидка забрала з кладовища... Спить, заспокоїли", – сказав Тарасенко.

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Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Мати жертви

Мати жертви

КП

Нагадаємо, дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото та відео з похорону можна подивитися за посиланням.

Похорони убитої

Похорони убитої

Кубанские новости

Похорони убитої

Похорони убитої

Интерфакс

Похорони убитої

Похорони убитої

Живая Кубань

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія
Теги
вбивство похорон фотографии
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