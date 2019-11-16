Через "наполеона"-різника з Росії постраждала ще одна людина: новий поворот моторошної історії

Мати вбитої в Санкт-Петербурзі (РФ) аспірантки Анастасії Єщенко, яку розчленував її викладач історії Олег Соколов, після похорону доньки на Кубані потрапила в лікарню.

Про це "РИА Новости" повідомив представник квартального комітету станиці Старовеличковської Калінінського району Краснодарського краю Євген Тарасенко. Похорон відбувся в суботу, 16 листопада.

"Думали спочатку, ну, непритомність... Але щодо реанімації розмови не було. У лікарні вона. Її швидка забрала з кладовища... Спить, заспокоїли", – сказав Тарасенко.

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Мати жертви КП

Нагадаємо, дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото та відео з похорону можна подивитися за посиланням.

Похорони убитої Кубанские новости

Похорони убитої Интерфакс

Похорони убитої Живая Кубань

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