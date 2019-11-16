Поліція не зреагувала? Викладач із РФ, який убив студентку, потрапив у новий скандал

Викладача історії Олега Соколова, який у Санкт-Петербурзі (РФ) убив аспірантку і коханку Анастасію Єщенко, викрили в конфлікті зі своїм студентом у 2018 році.
Про інцидент очільнику СКР розповів учень Петербурзького університету шляхів сполучення. Слідчим доручили провести перевірку щодо цієї інформації, передає пресслужба відомства.
За словами студента, під час лекції він запитав у історика, як той ставиться до висунутих на його адресу звинувачень у плагіаті. У відповідь Соколов із застосуванням сили виставив хлопця з аудиторії.
Олег Соколов
360tv.ru
При цьому інцидент раніше отримував резонанс у ЗМІ. Потерпілий звертався в поліцію, але належних заходів тоді не прийняли.
Керівництво ГСУ по Санкт-Петербургу має перевірити цю інформацію, а також "уважно вивчити" всі повідомлення про можливі протиправні дії лектора в різні роки.
Анастасія Єщенко та Олег Соколов
Комсомольская правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці наплічник із відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза й сховав тіло в своєму будинку.
Соколов спершу стверджував, що вистрілив із гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть наступила уві сні – о 2:00 ночі.
Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше в мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.
Викладач із Пітера хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він планував у костюмі Наполеона.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
Дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото і відео з похорону можна подивитися за посиланням.
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