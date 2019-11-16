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16 листопада • оновлено в 22:35
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Поліція не зреагувала? Викладач із РФ, який убив студентку, потрапив у новий скандал

1.6т
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Викладача історії Олега Соколова, який у Санкт-Петербурзі (РФ) убив аспірантку і коханку Анастасію Єщенко, викрили в конфлікті зі своїм студентом у 2018 році.

Про інцидент очільнику СКР розповів учень Петербурзького університету шляхів сполучення. Слідчим доручили провести перевірку щодо цієї інформації, передає пресслужба відомства.

За словами студента, під час лекції він запитав у історика, як той ставиться до висунутих на його адресу звинувачень у плагіаті. У відповідь Соколов із застосуванням сили виставив хлопця з аудиторії.

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Олег Соколов

Олег Соколов

360tv.ru

При цьому інцидент раніше отримував резонанс у ЗМІ. Потерпілий звертався в поліцію, але належних заходів тоді не прийняли.

Керівництво ГСУ по Санкт-Петербургу має перевірити цю інформацію, а також "уважно вивчити" всі повідомлення про можливі протиправні дії лектора в різні роки.

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Анастасія Єщенко та Олег Соколов

Комсомольская правда

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії скандали
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