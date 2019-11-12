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12 листопада • оновлено в 19:14
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Не перша жертва: спливло темне минуле професора-ката з Росії

1.7т
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Професор Олег Соколов із Росії, який по-звірячому вбив і розчленував аспірантку-коханку Анастасію Єщенко, вже потрапляв під суд за смерть колеги.

Це було в 80-х роках і тоді розслідування закінчилося для нього умовним терміном. Про це йдеться в матеріалі "ЛенТВ24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Подробицями поділилася архітектор Ірина Федорова. За її словами, на зйомках фільму "Росія молода" Соколову довірили перегнати корабель із людьми.

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Московский комсомолец

"На совісті цієї людини вже друга смерть. Абсолютний кар'єрист, що спритно і чудово обходить всі точки, які можуть показати його зі справжнього боку. Він так потворно вів судно, яке йому довірили, втопив кращий корабель Балтики красиве історичне судно. Втопив судно, втопив людинукращого, чудового вченого, який у цей час перебував на цьому кораблі і опинився в безвихідному становищі", – розповіла Федорова. Вона назвала ім'я загиблого – Володимир Сорокін.

За словами жінки, справа дійшла до суду, Соколова визнали винним у загибелі Сорокіна. Військовий історик відбувся умовним терміном. Однак жінка вважає, що йому допоміг батько.

"Татко його обійшов усі кабінети, в той час він був при погонах. І відмазав його. Він отримав умовно два роки. Але цей термін був у нього. Він рецидивіст", – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Новини Росії вбивство
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