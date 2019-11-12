Не перша жертва: спливло темне минуле професора-ката з Росії

Професор Олег Соколов із Росії, який по-звірячому вбив і розчленував аспірантку-коханку Анастасію Єщенко, вже потрапляв під суд за смерть колеги.

Це було в 80-х роках і тоді розслідування закінчилося для нього умовним терміном. Про це йдеться в матеріалі "ЛенТВ24" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Подробицями поділилася архітектор Ірина Федорова. За її словами, на зйомках фільму "Росія молода" Соколову довірили перегнати корабель із людьми.

Олег Соколов: у професора знайшлася ще одна жертва Московский комсомолец

"На совісті цієї людини вже друга смерть. Абсолютний кар'єрист, що спритно і чудово обходить всі точки, які можуть показати його зі справжнього боку. Він так потворно вів судно, яке йому довірили, втопив кращий корабель Балтики – красиве історичне судно. Втопив судно, втопив людину – кращого, чудового вченого, який у цей час перебував на цьому кораблі і опинився в безвихідному становищі", – розповіла Федорова. Вона назвала ім'я загиблого – Володимир Сорокін.

За словами жінки, справа дійшла до суду, Соколова визнали винним у загибелі Сорокіна. Військовий історик відбувся умовним терміном. Однак жінка вважає, що йому допоміг батько.

"Татко його обійшов усі кабінети, в той час він був при погонах. І відмазав його. Він отримав умовно два роки. Але цей термін був у нього. Він рецидивіст", – заявила вона.

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Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберного обріза і сховав тіло вдома.

На наступний день вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.

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