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14 листопада • оновлено в 00:23
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Зізнався крізь сльози: у справі професора-ката з Росії трапився різкий поворот

3.1т
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Професор історії Олег Соколов, який у російському Санкт-Петербурзі жорстоко розправився зі своєю студенткою-коханкою Анастасією Єщенко, застрелив її уві сні.

У середу, 13 листопада, він відмовився від права не свідчити проти себе і розповів подробиці вбивства, пише "Фонтанка".

До цього Соколов запевняв, що вистрілив із гвинтівки в дівчину під час сварки через її ревнощі до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2 годині ночі.

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У справі професора-ката з Росії трапився поворот

У справі професора-ката з Росії трапився поворот

Московский комсомолец

Соколов, за версією слідства, після детального обдумування всіх обставин, взяв обріз, зарядив його патроном і вистрілив Єщенко в скроню. А потім іще три рази, перезаряджаючи гвинтівку. Чотири кулі в голові дівчини знайшли за допомогою рентгена.

Відзначається, що версія захисту про те, що чоловік убив коханку в стані афекту, дала тріщину.

Адвокат Соколова Олександр Почуєв розповів, що чоловік дав свідчення на камеру. "Допит проводився з відеофіксацією. Показання давав крізь сльози, шкодуючи про скоєне", – розповів адвокат. Також він висловив співчуття всім, кого торкнулася трагедія, але попросив "утриматися від смакування кривавих подробиць процесу".

Соколов застрелив студентку-коханку уві сні

Соколов застрелив студентку-коханку уві сні

spb.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії вбивство
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