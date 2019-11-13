Зізнався крізь сльози: у справі професора-ката з Росії трапився різкий поворот

Професор історії Олег Соколов, який у російському Санкт-Петербурзі жорстоко розправився зі своєю студенткою-коханкою Анастасією Єщенко, застрелив її уві сні.

У середу, 13 листопада, він відмовився від права не свідчити проти себе і розповів подробиці вбивства, пише "Фонтанка".

До цього Соколов запевняв, що вистрілив із гвинтівки в дівчину під час сварки через її ревнощі до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2 годині ночі.

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Соколов, за версією слідства, після детального обдумування всіх обставин, взяв обріз, зарядив його патроном і вистрілив Єщенко в скроню. А потім іще три рази, перезаряджаючи гвинтівку. Чотири кулі в голові дівчини знайшли за допомогою рентгена.

Відзначається, що версія захисту про те, що чоловік убив коханку в стані афекту, дала тріщину.

Адвокат Соколова Олександр Почуєв розповів, що чоловік дав свідчення на камеру. "Допит проводився з відеофіксацією. Показання давав крізь сльози, шкодуючи про скоєне", – розповів адвокат. Також він висловив співчуття всім, кого торкнулася трагедія, але попросив "утриматися від смакування кривавих подробиць процесу".

Соколов застрелив студентку-коханку уві сні spb.kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак із відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив із дрібнокаліберної гвинтівки і сховав тіло вдома.

Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після цього він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів у Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.

На суді, де обирали запобіжний захід, Соколов розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе рук.

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