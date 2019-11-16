Квіти в три шари: в Росії похоронили вбиту професором-катом аспірантку. Фото і відео

У станиці Старовеличківській на Кубані в Росії в суботу, 16 листопада, похоронили вбиту в Санкт-Петербурзі аспірантку Анастасію Єщенко, в смерті якої звинувачують її співмешканця історика Олега Соколова.

Про це повідомляє місцеве видання "Живая Кубань" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що поминальна служба відбулася в Свято-Троїцькому храмі станиці. Попрощатися з дівчиною в її рідний дім прийшли сотні земляків.

Олег Соколов: на Кубані похоронили Анастасію Єщенко

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко Живая Кубань

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко Живая Кубань

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко Живая Кубань

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко Живая Кубань

Мешканці будинків, розташованих на шляху проходження процесії, виходили на вулицю, щоб вшанувати пам'ять Анастасії, не стримуючи сліз. Батьки вбитої дівчини, бабуся, дідусь і брат важко перенесли прощання.

Похорон відбувся на одному з місцевих кладовищ, де похоронені інші члени сім'ї. Були присутні тільки родичі і близькі. Дівчину відспівували і ховали в закритій труні. Нагадаємо, тіло аспірантки розчленували.

На могилі 24-річної Єщенко залишили багато живих квітів, покривши її в три шари.

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко Живая Кубань

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко ТАСС

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко ТАСС

На Кубані похоронили Анастасію Єщенко ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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