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Олександр Чеславський
Олександр Чеславський
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На Московии новый праздник - День Победы над Ордой!

21.4т Читати матеріал російською

Неугомонные московские депутаты решили, что на России мало праздников и решили отметить День Победы над Ордой!

Пока вы тут выборными обещаниями наших кандидатов в Раду были очарованы, на Московии решили, что ежели пабедов в экономике, космосе да сельском хозяйстве им не видать - надобно новую какую ПАбеду задумать и с неймоверным размахом отметить!

Подумали, подумали и решили завести еще один День Великой Пабеды!

День Пабеды над Ордынским Игом!

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Отмечаться сей славный день будет 11 ноября в честь окончания Величайшего стояния на Угре!

Столь ценную для Московии идею сгенерировал губернатор Калужской области некто Артамонов.

Но ладно еще один День Пабеды.

А догадывается Артамонов (фамилия какая звучная), что его это день заставит россиян задуматься каким боком так вообще вышло, что:

  • Москва появилась после того как Орда разгромила Русь и ни о каком ее упоминании нет до второй переписи населения Золотой Орды?

  • Самый почитаемый на Московии князь Александр Невский, более известный как брат Сартака и кровавый палач Руси, военначальник Орды по имени Неврюй, только тем и занимался всю свою биографию, что всячески громил руськие города желающие это самое Иго свергнуть?

  • Москва не вступилась за свою материнскую церковь в 1439 и разорвала отношения с Константинополем по причине того, что посчитала, что не пойдет против союзника Орды - Османов?

  • Истинной причиной стояния на Угре было предательство Москвы? И что в 1474 году между крымским царем Менгли-Гиреем и Иваном III был заключён союзный договор, по которому Москва стала платить дань не Сарайскому царю Ахмату, а Крымскому наследнику Чингисхана! И платила ему дань до 1700 года!

  • Фактически освобождение Москвы от Ордынского Ига эта банальная "смена крыши"! И ни о какой Великай Пабеде тут и говорить нельзя!

Но...

Кого это собственно интересует.

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На Московии не читают книг. Тем более не на Московии писаных и не одобренных царевыми опричниками.

Потому будет плебсу лишняя радость, линий повод напиться.

И на том как говорится спасибо!

Раз уж достатком да нехитрой коркой хлеба государство одарить своих граждан от щедрот своих не способно - хай будет хоть праздник очередной! Что в московской действительности хоть какая-то причина существовать дальше...

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Автор
Олександр Чеславський Олександр Чеславський
Місце
Росія
Джерело
Джерело: fakeoff.org
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Рубанец Алексей
Рубанец Алексей
День Победы. Как он был от нас далек...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Я сижу за столом в своей комнате, чисто выбрит, сердит и тверёз, и гляжу, как теряются комменты, словно осенью листья с берёз. Непонятные мне модераторы непонятно накой все их трут… Да пошли они к *банной матери! Жалко лишь свои время и труд. :)
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Ш. Олег, "чисто выбрит, сердит и тверёз"? Вот уж, действительно, неожиданно, наверное, в лесу что-то сдохнет :) Очко своё рабочее побрил, в которое тебя петрушат? Петух российский :)
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Если повода для победы нет его надо придумать.
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