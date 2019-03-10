"Окупація вже почалася": чи здійсниться мрія Путіна про анексію Білорусі

З кінця минулого року не вщухають дискусії про можливе створення єдиної Союзної держави внаслідок об'єднання, а точніше поглинання Російською Федерацією Білорусі. Імперська Росія із задоволенням прибере до рук сусіда, адже ностальгія за СРСР нікуди не поділася.

Але досі незрозуміло, чи готовий на таку авантюру білоруський лідер Олександр Лукашенко, який то нормалізує відносини із Заходом, то каже про прихильність до союзного проекту з Росією.

Тож бути чи не бути "об'єднанню" РФ і Білорусі — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Як з'явилася ідея про об'єднання Білорусі та Росії

Розмови про інтеграцію двох держав почалися після скандалу між президентами РФ і Білорусі в ході засідання ЄАЕС у Санкт-Петербурзі у грудні 2018 року. Тоді Лукашенко заявив, що Москва ставить занадто велику ціну на свої енергоресурси для Білорусі. На що Путін заявив, що і так продає російський газ Мінську зі знижкою.

У Кремлі також натякнули Лукашенку, що якщо у Мінську хочуть і надалі отримувати дешеву нафту, тоді Білорусь має піти на тіснішу інтеграцію в рамках Союзної держави.

Володимир Путін

Після скандальної розмови у прямому ефірі, російські ЗМІ спалахнули звинуваченнями на адресу Лукашенка. Мовляв, Білорусь і так живе за рахунок Росії, і як "бацька" сміє щось вимагати від Путіна, а сміливіші почали прямо говорити про "приєднання" Білорусі.

Звісно, Лукашенку такі розмови були не до вподоби: "Отримайте нафту, але давайте, руйнуйте країну і вступайте до складу Росії. Я завжди запитую: такі речі в ім'я чого робляться? Ви подумали про наслідки? Як на це подивляться в нашій і вашій країні і міжнародна спільнота? Не києм, то палицею інкорпорують країну до складу іншої країни", — обурювався президент Білорусі.

Але разом з тим на наступних зустрічах із Путіним 25 і 29 грудня 2018 року настільки ненависне для Лукашенка поняття "інтеграція" пролунало знову, ось тільки риторика білоруського президента різко змінилася.

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Перед початком двосторонньої зустрічі Володимир Путін заявив, що розпочате 20 років тому будівництво Союзної держави "не втрачене, а навпаки цей інтеграційний проект розвивається, розвивається успішно", а реалізація домовленостей Росії та Білорусі в рамках Союзної держави є прикладом розвитку інтеграційних процесів на всьому пострадянському просторі .

Зі свого боку Олександр Лукашенко підтримав озвучені Путіним підсумки і подякував своєму російському колезі за підтримку і за допомогу, яку РФ надавала і надає Білорусі.

Лукашенко і Путін

Темою двосторонніх переговорів стало "підбиття підсумків білорусько-російської співпраці та розгляд найактуальніших завдань двосторонньої взаємодії на найближчу перспективу". Простіше кажучи, йшлося все про ту саму тісну інтеграцію Білорусі з Росією.

Низка політичних і міжнародних експертів припускають, що в ході зустрічі Лукашенко намагався торгувати незалежністю Білорусі, розуміючи, що у Кремлі це вже вирішене питання, і хотів би здобути для себе якісь гарантії. Але чи то "бацька" занадто багато вимагав, чи то Путін взагалі нічого не пропонував, але очевидно, що лідери двох країн вийшли після переговорів ні з чим.

Про це свідчить і той факт, що президенти навіть не вийшли до преси, щоб поділитися підсумками зустрічі і похвалитися досягненнями у двосторонньому діалозі.

А подальші висловлювання Лукашенка взагалі важко піддаються аналізу. У переддень Нового року білоруський президент привітав свого російського колегу заявивши, що союз двох народів відбувся.

"Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз білорусів і росіян відбувся", — йдеться у привітанні Лукашенка.

Лукашенко

Після таких слів дехто навіть замислився над тим, що у своєму новорічному зверненні Лукашенко прямо оголосить про входження Білорусі до складу Росії. Але цього не сталося. Більше того, він взагалі не порушив теми інтеграції та Союзної держави.

Президент Білорусі закликав громадян "зміцнювати свою державність на принципах чесності і справедливості".

"Ми повинні саме такою зберегти країну для дітей та онуків. Рік, що минає, допоміг нам особливо відчути зв'язок з рідною землею. Сьогодні країні особливо потрібні ваші інтелект і енергія", — зазначив він.

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Білорусь взяла курс на Європу, в Росії істерія

Видиме загострення між країнами в контексті об'єднання між Росією і Білоруссю змусило останню знову звернутися до Заходу.

"Білорусь завжди буде надійним партнером Європейського союзу і розраховує, що такий підхід у двосторонніх відносинах буде взаємним", — заявив Лукашенко в ході зустрічі з європейським комісаром з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтером Еттінгером у лютому цього року.

Зі свого боку європейський чиновник повідомив, що ЄС розробляє бюджет на найближчі десять років, в якому зокрема передбачені і засоби на фінансування проектів "Східного партнерства". Частина з цих проектів буде реалізована у Білорусії.

Олександр Лукашенко і Гюнтер Еттінгер БЕЛТА

До слова, зустріч білоруського президента і єврочиновника відбулася після чергової двосторонньої зустрічі Лукашенка і Путіна в Сочі, на якій сторонам явно знову не вдалося домовитися про компенсацію Білорусі втрат від нового "податкового маневру" в нафтовому секторі, від чого бюджет білорусів не дорахується 11 млрд доларів .

Крім того, погляд Лукашенко спрямувався і в бік США, після десятирічної перерви Мінськ зняв обмеження на кількість американських дипломатів у країні. Також прес-секретар білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз уточнив, що між керівництвом МЗС Білорусі і Держдепу США останнім часом відбулося кілька телефонних розмов.

Мабуть, найбільшим ударом для РФ стала заява Лукашенка про налагодження відносин Білорусі з найзапеклішим ворогом Росії — НАТО. Білоруський президент додав, що такий крок в підсумку допоможе зміцнити безпеку самої Білорусі.

"Ми з ними повинні розмовляти. Ми не повинні на них дивитися, як на ворогів", — заявив він на нараді з інтеграційної співпраці 5 березня.

Без сумніву, подібні заяви не залишилися без уваги з боку росЗМІ, які негайно звинуватили Лукашенка в підіграванні Заходу, називали зрадником і погрожували українським сценарієм, мовляв, Київ колись теж обрав євроінтеграцію, а не Митний союз, і чим все закінчилося.

На подібну історію у Лукашенка знайшлася цілком логічна відповідь: "Ця співпраця із Заходом сьогодні викликає якусь алергію і часом істерику у нашого головного партнера — Росії. В окремих політиків там. Питається, чого ви влаштовуєте істерію? Нашу продукцію на ринок не пускають, дармоїдами обзивають, виштовхують, тиснуть де тільки можна. Нам що, сховатися під плінтус і там сидіти?! Якщо перед нами зачиняють двері — одні, другі, треті — ми шукаємо четверті. І при цьому ніхто нам не може дорікнути, що ми нібито кудись повернулися. Нам нікуди не треба повертатися. Ми і так у центрі Європи", — заявив глава Білорусі.

То бути чи не бути Союзній державі?

Багато дій і заяв білоруського президента, які пролунали з кінця минулого року, суперечили одне одному. Але судячи з останніх меседжів Лукашенка, він все ж не відмовляється від ідеї просування союзного проекту.

"Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї союзного будівництва. Хочу, щоб це перш за все почули наші прихильники і опоненти в РФ. При цьому основний принцип даного проекту — рівні умови для наших співгромадян і суб'єктів господарювання", — заявив він.

Крім цього, Лукашенко нагадав, що на рівні урядів створені групи для підготовки пропозицій щодо подальшого розвитку об'єднавчих процесів у рамках двійки.

Ще одна заява білоруського президента, яку не можна залишити без уваги, це створення спільної валюти з Росією. Хоча тут Лукашенко наголосив, що цією валютою не може стати ні російський, ні білоруський рубль — це має бути "спільний рубль".

Кількома днями пізніше глава Білорусі взагалі висунув пропозицію перейти на 100% торгівлю між країнами в російських рублях, а не "ворожих" доларах і євро.

На думку міжнародного експерта Павла Рудякова, країни дійсно прямують до "об'єднання", але на цьому шляху є дві перешкоди.

"Перша — це конкуренція за вплив над Білоруссю між Заходом і Росією. Лукашенко не може не враховувати категоричної думки Заходу про об'єднання з багатьох причин", — сказав він у коментарі OBOZREVATEL.

"Другий фактор — це доля самого Лукашенка, він не може не розуміти, що у спільній державі, навіть за прописаних статутів, що нею керуватимуть по черзі росіяни і білоруси, фактично керуватиме Путін. Тому для нього це означатиме втрату влади", — додав міжнародник.

За словами Рудякова, все це разом утворює складну ситуацію, за якою з одного боку є мотивація для об'єднання з Росією, з іншого боку — ризики, загрози та опір цій ідеї.

Втім, поки Лукашенко вдається маневрувати між Заходом і Росією, але рано чи пізно йому доведеться визначитися.

"У короткостроковій перспективі Білорусь триматиме цей баланс, але в середньостроковій перспективі, їй доведеться робити вибір між Росією і Заходом", — зазначає він.

Економічна модель Білорусі себе майже вичерпала в тому вигляді, в якому її підтримує Лукашенко, і її необхідно буде перебудовувати.

"Щойно у Лукашенка подумають, що вони не зможуть покривати свої соціальні програми за рахунок того, що створюють самі білоруси і того, що вони отримують від Росії, тоді вони будуть змушені йти на зміну моделі державного розвитку і робити вибір", — сказав Рудяков .

Здавалося б, Росія вже в найближчі терміни могла б "допомогти" зробити Білорусі цей вибір, натиснувши економічно і "енергетично", але міжнародник стверджує, що у РФ зараз просто немає на це грошей, а інтеграція все ж процес витратний.

"Зараз їм треба думати, де залучати додаткові ресурси, щоб себе утримати на плаву. І цей інтеграційний проект буде для них витратний. І у Путіна є економічні розрахунки, які вказують на те, що не варто поспішати. Тому ця історія з Союзною державою буде ще мінімум роки 3-4 тягнутися в такому режимі" — вважає Рудяков.

З Рудяковим, в контексті термінів, згоден міжнародний експерт Андрій Каракуц, але на його думку, окупація Білорусі вже почалася.

"Схоже, що Лукашенка будуть дотискати, щоб він поступився спочатку в питанні енергоносіїв, а потім натиснуть у питанні введення однієї валюти — російського рубля, а третій, останній крок — легка військова окупація. Росія розмістить там свої війська на більш постійній основі, а не в рамках навчань або військової співпраці", — сказав Каракуц OBOZREVATEL.

Але цей процес дійсно не буде швидким, Росія поступово поглинатиме сусідню державу.

"РФ поступово поглинатиме Білорусь, це не виглядатиме, наприклад, як анексія Криму, і це буде більш розтягнутий процес, десь на три-чотири роки. Багато хто приурочує це до наступних виборів президента РФ у 2024 році, це можна подати як зовнішньополітичний успіх і створити якісь передумови, щоб Путіна залишити на царстві", — зазначив міжнародник.

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