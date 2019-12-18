Окупанти спалахнули гнівом на "ліквідацію" Севастополя Зеленським

Президент України Володимир Зеленський в законопроєкті про децентралізацію прибрав "спеціальний статус" анексованого Росією Севастополя, що викликало обурення у окупантів.

Так, глава комітету "парламенту" Криму з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель заявив, що згадку півострова і міста потрібно повністю виключити з конституції України, передає РІА Новини.

"Це величезна помилка з боку президента Зеленського. Вони зобов'язані взагалі прибрати зі своєї конституції пункти, де згадується Крим і Севастополь, які сьогодні є невід'ємною частиною Російської Федерації", – заявив окупант.

Гемпель вважає, що виключення слів про анексований Крим зробить Конституцію України документом, що відповідає сучасним міжнародним реаліям. На його думку, Основний Закон "застарів майже на шість років".

Таку заяву підтримав "глава державного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин" Альберт Кангієв, зазначивши, що ініціативи української влади для "російського" Криму не мають ніякого значення.

Севастополь

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко повідомив, що анексувати Севастополь ще можуть внести в законопроект президента України Володимира Зеленського про зміну Конституції.

Раніше Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, в якому детально описано його бачення адміністративної реформи в Україні.

При цьому співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент Володимир Зеленський пропонованими змінами до Конституції скасовує демократичну реформу децентралізації і вводить смотрящих і диктатуру.

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