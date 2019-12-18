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18 грудня • оновлено в 10:08
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Окупанти спалахнули гнівом на "ліквідацію" Севастополя Зеленським

7.4т
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Президент України Володимир Зеленський в законопроєкті про децентралізацію прибрав "спеціальний статус" анексованого Росією Севастополя, що викликало обурення у окупантів.

Так, глава комітету "парламенту" Криму з міжнаціональних відносин Юрій Гемпель заявив, що згадку півострова і міста потрібно повністю виключити з конституції України, передає РІА Новини.

"Це величезна помилка з боку президента Зеленського. Вони зобов'язані взагалі прибрати зі своєї конституції пункти, де згадується Крим і Севастополь, які сьогодні є невід'ємною частиною Російської Федерації", – заявив окупант.

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Гемпель вважає, що виключення слів про анексований Крим зробить Конституцію України документом, що відповідає сучасним міжнародним реаліям. На його думку, Основний Закон "застарів майже на шість років".

Таку заяву підтримав "глава державного комітету Криму у справах міжнаціональних відносин" Альберт Кангієв, зазначивши, що ініціативи української влади для "російського" Криму не мають ніякого значення.

Севастополь

Севастополь

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко повідомив, що анексувати Севастополь ще можуть внести в законопроект президента України Володимира Зеленського про зміну Конституції.

  • Раніше Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, в якому детально описано його бачення адміністративної реформи в Україні.

  • При цьому співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент Володимир Зеленський пропонованими змінами до Конституції скасовує демократичну реформу децентралізації і вводить смотрящих і диктатуру.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Анексія Криму Децентралізація в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Севастополь
Тег
Крим
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Вот откроет Путин Крымский мост на днях, Зеленский должен его закрыть в тот же день.
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Смит Николай
Смит Николай
Серко Прокоп, у вас на роисси скоро мостов уже не останется , последние короеды доедают
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иванов вова
иванов вова
Какой долб.. ёб пишет названия к статьям?! Прямо демонстрации а Крыму по этому поводу начались!!! Пускай статус луны поменяет!!!!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Упоминание Крыма в конституции украины равносильно тому что бы там аналогичным способом упоминалась бы и Альфа Центавра
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