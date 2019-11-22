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22 листопада • оновлено в 10:51
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"Ой, поверни назад!" Путін публічно осоромився з алкоголем. Відео

1.2т
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У Росії після завершення церемонії вручення державних нагород президент РФ Володимир Путін випив шампанського з нагородженими.

Як повідомляє пресслужба Кремля, у четвер, 21 листопада Путін вручав державні нагороди за видатні досягнення в галузі культури, медицини, спорту та виробництва.

На опублікованому відео, показано, як Путін передає склянку з шампанським назад, але потім просить повернути, щоб почаркуватися і випити: "Ой, поверни назад!".

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Серед нагороджених булв командир аварійно сів в Підмосков'ї літака Дамір Юсупов: "Якби все управляли країною, як ви літаком, було б здорово". Також президент нагородив композитора Олександра Пахмутову, депутата Держдуми Артура Чилингарова та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео з церемонією фотографування глав делегацій саміту "Росія – Африка" в Сочі. На ньому "засвітився" і президент РФ Володимир Путін. Користувачі почали обурено коментувати ролик.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії алкоголь
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Хо Хол
Хо Хол
Конфуз это xoxлоистерика с фейком про унитазы, когда ФСБ опубликовала видео.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нах вот мне интересно эта новость тут?ну вот кому на Украине интересно с кем там бухает этот мелкий упырь?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, конфуз страшенный
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3
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