"Ой, поверни назад!" Путін публічно осоромився з алкоголем. Відео

У Росії після завершення церемонії вручення державних нагород президент РФ Володимир Путін випив шампанського з нагородженими.

Як повідомляє пресслужба Кремля, у четвер, 21 листопада Путін вручав державні нагороди за видатні досягнення в галузі культури, медицини, спорту та виробництва.

На опублікованому відео, показано, як Путін передає склянку з шампанським назад, але потім просить повернути, щоб почаркуватися і випити: "Ой, поверни назад!".

Серед нагороджених булв командир аварійно сів в Підмосков'ї літака Дамір Юсупов: "Якби все управляли країною, як ви літаком, було б здорово". Також президент нагородив композитора Олександра Пахмутову, депутата Держдуми Артура Чилингарова та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапило відео з церемонією фотографування глав делегацій саміту "Росія – Африка" в Сочі. На ньому "засвітився" і президент РФ Володимир Путін. Користувачі почали обурено коментувати ролик.

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