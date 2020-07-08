Не успели еще высохнуть чернила под абсурдным приговором, вынесенным в Пскове журналистке Светлане Прокопьевой за ее профессиональную деятельность, как в Москве сообщили о задержании еще одного известного журналиста – бывшего корреспондента деловых изданий "Ведомости" и "Коммерсантъ" Ивана Сафронова, известного своими разоблачениями так называемой "оружейной мафии". Сафронова подозревают в государственной измене и работе на одну из разведывательных служб европейских стран.

То, что эти события происходят аккурат после референдума, который позволил действующему президенту России Владимиру Путину переписать под себя Конституцию и получить возможность оставаться во власти на долгие годы – отнюдь не совпадение. Это, уверен, доказательство того, какой именно Россией собирается руководить Владимир Путин – Россией чекистского произвола. Потому что в сложившейся в России эпидемиологической, экономической и социальной ситуации, думаю, уже только спецслужбы, а вовсе не российский народ – опора стареющего правителя, пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Границы свободы слова в России каждый день переносятся как можно ближе к пропасти

Вот эти спецслужбы и запугивают – прежде всего запугивают тех, кто хотя бы потенциально может рассказывать людям правду о той реальной ситуации, где они оказались. Похоже, границы свободы слова в России каждый день переносятся как можно ближе к пропасти, к тюремной решетке, к баланде и вертухаям. Уже не ближе к Путину, а ближе к Сталину. Уже вообще не должно быть никаких журналистов – только обслуга. Уже вообще не должно быть никаких активистов, правозащитников, просто порядочных людей – нужны только те, кто восхваляет власть. А у остальных простая задача – бояться.

И теперь ясно, зачем российскому президенту понадобился Крым. Не только как символ "собирания российских земель", не только как повод для разжигания шовинистического угара в стране. Но еще и как полигон.

Вначале – как полигон для фальшивого референдума: спустя шесть лет такой же проведут в самой России и "обнулят" Путина.

В стране, воздух которой не будет отравлен гнетущей атмосферой страха, путинский режим просто не выстоит

А затем – и как полигон для чекистского беспредела. Стоит напомнить, что нашего коллегу Николая Семену тоже преследовали именно за профессиональную деятельность. Стоит напомнить, что крымчанам тоже предъявляли и предъявляют нелепые обвинения в "шпионаже" и работе на украинские спецслужбы. Стоит напомнить, что тех, кто не согласен с властью, в Крыму арестовывают буквально "пачками", без разбора – только лишь для того, чтобы на оккупированном полуострове царила атмосфера страха.

И вот теперь такая же атмосфера страха, похоже, должна воцариться в самой России – потому что в стране, воздух которой не будет отравлен этой гнетущей атмосферой, путинский режим, уверен, просто не выстоит.

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