Попы окончательно срослись с режимом. Окончательно поверили в собственную безнаказанность. Окончательно обнаглели - и начали агрессивную рекламную компанию своих поповских услуг. В РПЦ есть главный по "семейным вопросам", некто Смирнов. Поп хамоватый, но забавный. Он отлично подходит для озвучки тех глупостей церкви, которые стесняется озвучивать лично п.ГУндяев. Сегодня РПЦ отрекламировало "таинство" венчания. Криво. Коряво. Но очень настойчиво. В расчёте на впечатлительность темных русских теток с горькой судьбой - их публично обозвали с церковной высоты - бесплатными проститутками. Зачморенные и заклейменные гражданки униженно взвыли.

И тут-то им и напомнили, что право не называться проститутками можно купить. Где? А Церкви! Оно стоит порядка 5 тысяч рублей, это цена т.н. венчания. Шуршание венчальных купюр в поповских карманах опять вызвал во всех вопросы морального характера.

Еще три года тому назад Россия безропотно сносила каждый средневековый поповский плевок в твою физиономию. Но похоже это время кончилось, охамевшие попы получили от всех. Им припомнили и их злобу, и их экстремизм, и их педофилию. Конечно, ряса очень надежно скрывает шевеление всех органов, расположенных ниже пояса. Для того она и придумана. Но даже и сейчас и под ней видно, что хвост пришлось прижать, как самому Смирнову, так и его начальникам.

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