Будучи Пастором и поздравляя россиян с Обнулением Путина, я должен исповедаться… Очень неприличная картина, в эротическом и эстетическом плане, предстает перед моим грешным духовным взором. Каждый раз когда я слышу российское словечко "Обнулился", теперь окончательно прописавшее россиян на позорном пьедестале наций-терпил, вспоминаю пророка Достоевского! В моем, "испорченном" русскими классиками сознании, всплывает жуткая сцена из рассказа "Бобок".

Сюжет жуткий. Трупы под землей, на некоторое время, оживают. К ним возвращается сознание и покойники продолжают свою подземную жизнь, диалоги, философские рассуждения и мелкие разборки.

Через два - три месяца, каждого мертвеца, начнет покидать остаточное рацио и способность к рефлексиям. Перед тем как окончательно угаснуть, они перейдут на произношение какого то загадочного и бессмысленного - "Бобок.. Бобок.. Бобок…"

И вот причем здесь Обнуление Путина… Неожиданно, перед окончательным угасанием, трупы под землей охватывает страстное желание "Ничего не стыдится!"

Понимая что им немного осталось, покойники призывают сбросить, сковывавшие их при земной жизни, этические стандарты - "Оголится и Обнажиться!!"

Происходящее в эти дни в России , совершенная утрата этического, политического, правового стыда и совести - это конечно не просто Обнулится…Оголиться и Обнажится!!! Безусловно мы свидетели приближения окончательного российского, имперского бессознательного - "Бобок! Бобок! Бобок!"

Остается не так уж много на часах империи. Девушка, маршировавшая в рядах на одном из парадов Путина, уже потеряла туфельку (одна из главных новостей прошлой недели). Значит все идет по Плану… Скоро кремлевская карета превратится в Тыкву и путинские кони в Крыс…

Но перед этим - прочь стыд! Обнулимся.. Заголимся и Обнажимся!!!!

Не будим строго судить путинские элиты… Этим политическим покойникам не так долго осталось.. Их бесстыдство, вместо покаянной рефлексии (за советскую историю, за Вторую Мировую войну, за бойню в Украине) лишь ускоряет финальную стадию и вызревание последнего "Бобок.. Бобок.. Бобок…"

С Обнажением, Оголением и с Обнулением всех россиян!!!

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