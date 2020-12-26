З Путіним щось не так, до влади можуть привести його дочку, – офіцер НАТО Табах

Непрямі ознаки вказують на те, що президент Росії Володимир Путін готується до відставки. До влади в країні можуть привести його дочку.

Таке припущення в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив офіцер ВМС США у відставці Гаррі Табах. "У мене немає жодних доказів, але виходячи з того, що я бачу в відкритих джерелах, те, що відбувається в збройних силах, що відбувається в розвідці Росії, я бачу, що з Путіним явно щось не в порядку. Щось там йде не так", – зауважив він.

"Уже почалася якась боротьба, якась метушня за владу. Це може призвести до негативних наслідків і відбитися на всіх нас і особливо на Україні", – додав офіцер.

Водночас він спрогнозував, що зміна влади в РФ навряд чи буде мирною.

"Найгірше, що Путін зробив для Росії – це те, що він знищив усі демократичні інститути. Немає ніякої системи, щоб передати владу мирно. Він знищив цей механізм. Якщо він поставить когось сам, допоки він при житті, то все буде нормально. Але якщо він склеїть ласти і нікого не призначить, тоді, звичайно, може початися проблема", – заявив Табах.

Говорячи про можливих наступників на посаді глави Кремля він припустив, що еліти спробують посадити в це крісло людину, якою зможуть управляти.

У цьому контексті офіцер зазначив, що опозиціонер Олексій Навальний навряд чи може розглядатися як прийнятна кандидатура, оскільки він сприймається як "госдепівець, куплений американцями". Крім того, Табах нагадав про позицію Навального щодо Криму і заявив, що в цьому опозиціонер нічим не відрізняється від Путіна.

"Може, буде хтось із його близького оточення, такий "чистий", як Шойгу, може бути, навіть дочка або ще хтось", – допустив офіцер.

Як писав OBOZREVATEL, російський бізнесмен Михайло Ходорковський припустив, що Володимир Путін має намір залишити президентський пост. Але оскільки він нікому не довіряє, то не може обрати наступника.