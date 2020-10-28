Офіцер НАТО пояснив, чому Путін хотів отруїти Навального

Президент Росії Володимир Путін переслідує своїх політичних опонентів тільки тому, що ті дозволяють собі образливі вислови на його адресу.

Таку думку в авторській програмі журналістки Христини Бондаренко ХрістяTalk на каналі Редакція OBOZREVATEL в YouTube висловив американський військовий, капітан 1-го рангу, представник НАТО в РФ Гаррі Табах. Коментуючи спробу отруєння опозиціонера Олексія Навального і так зване самогубство опозиціонера Максима Марцинкевича ("Тесака"), він зауважив: "Я не бачу тут жодної конспірології".

"Я бачу в цьому те, що, якщо ти дзявкаєш проти Путіна, то не має значення, де ти перебуваєш: чи ти у Великобританії – тебе отруять, чи ти в Україні – тебе пристрелять на перехресті в центрі міста, чи ти в Москві, як Політковська, заходиш у під'їзд – і там тобі цеглиною по голові дадуть. Не важливо, тобі нічого не допоможе", – заявив офіцер.

"Якщо ти виступаєш проти Путіна, проти нього особисто, то тобі гаплик, тебе отруять або вб'ють", – додав Табах.

Повну версію бліцінтерв'ю з Гаррі Табахом незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли отрутою "Новачок", заявив, що до цього причетний особисто президент РФ Володимир Путін.