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Одяг відразу спалили: з'явилися моторошні подробиці НП з радіацією в Росії

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У Росії під час вибуху на полігоні під Архангельськом, у селищі Ньонокс, загинули не двоє, а п'ятеро людей.

Про це в ніч на 10 серпня повідомив "Росатом". "У результаті події на військовому полігоні в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять співробітників держкорпорації "Росатом". Ще троє наших колег отримали травми і опіки різних ступенів тяжкості. Трагедія сталася у період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці", – сказано в заяві.

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Вибух на полігоні під Архангельськом

Вибух на полігоні під Архангельськом

МНС Росії

Відзначається, що "всі постраждалі доставлені в спеціалізований медичний заклад, їм надається вся необхідна медична допомога".

Одяг відразу спалили: з'явилися моторошні подробиці НП з радіацією в Росії

У той же час в мережу злили відео, на якому видно, як карети "швидких" везуть постраждалих у спецлікарню вже в Москві. Водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а автомобілі обмотані плівкою. Це може свідчити про присутність радіації.

ЗМІ повідомляють, що весь одяг поранених уже спалили – відразу після госпіталізації. Так само вчинили і з костюмами хімзахисту і одягом лікарів.

Список постраждалих з діагнозом радіаційне опромінення: Березін Ігор Андрійович, Плаксін Сергій Сергійович, Перепьолкін Олексій Олексійович, Абалін Дмитро Євгенович, Манюсін Олександр Іванович, Гришин Сергій Васильович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 серпня в Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія Архангельськ
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Тупые paгyли соревнуются в цинизме. Смешно.
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Ліховий Сергій
Ліховий Сергій
Шикарні новини з немитої ! Малувато тільки .
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы-успех за успехом!
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