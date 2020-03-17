Росія не почне ядерну війну, ні навіть великий локальний збройний конфлікт, тому що у країни немає на це можливостей.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ, колишній розвідник Юрій Швець.

"Ніякої війни не буде. У Путіна немає військових ресурсів ні для ядерної війни, ні для великого локального збройного конфлікту. Наведу лише один приклад. За оцінками американських військових експертів, головна проблема стратегічних ядерних сил Росії – це технологічна відсталість в процесі їх виробництва, яка не дозволяє виключити негативний вплив людського фактора. Висловлюючись зрозумілою мовою, з роботами в РФ справи кепські, доводиться багато чого робити руками, а руки – самі знаєте, звідки ростуть", – пояснив він.

Володимир Путін

Швець підкреслив, що в Росії погано йдуть справи практично з кожної із сотень ракет, встановлених і на підводних човнах, і під землею.

"Про звичайні види озброєнь я навіть не говорю. Все пішло в пісок "Путемкін Ленда", як назвали путінську Росію на нещодавній конференції з безпеки в Мюнхені", – додав ексрозвідник.

Швець запевнив, що Путін не розв'яже війну і може загрожувати тільки намальованими мультиками. До того НАТО в рамках навчань Defender Europe ввезло в Польщу і Прибалтику близько 20 тисяч військової техніки.

"Це включає відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї проти ймовірного противника (здогадайтеся з трьох разів, хто цей противник). Так що забудьте про війну. Мабуть,"наступники"д ва тижні тому це вже зрозуміли, тому тепер лякають уже не реальною, а гібридною війною . Але це вже смішно. Гібридна війна має сенс тільки в тому випадку, якщо вона непередбачувана. А якщо цією війною погрожують за кілька місяців, то це черговий кремлівський мультик", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія використовує берегові засоби радіоелектронної боротьби, щоб заважати кораблям НАТО, які наближаються в Чорному морі до незаконно анексувала Криму, вести розвідку.

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