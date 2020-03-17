Головна Новини
17 березня • оновлено в 16:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Однокурсник Путіна розвінчав ядерну міць Росії

Читати матеріал російською

Росія не почне ядерну війну, ні навіть великий локальний збройний конфлікт, тому що у країни немає на це можливостей.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ, колишній розвідник Юрій Швець.

"Ніякої війни не буде. У Путіна немає військових ресурсів ні для ядерної війни, ні для великого локального збройного конфлікту. Наведу лише один приклад. За оцінками американських військових експертів, головна проблема стратегічних ядерних сил Росії – це технологічна відсталість в процесі їх виробництва, яка не дозволяє виключити негативний вплив людського фактора. Висловлюючись зрозумілою мовою, з роботами в РФ справи кепські, доводиться багато чого робити руками, а руки – самі знаєте, звідки ростуть", – пояснив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Швець підкреслив, що в Росії погано йдуть справи практично з кожної із сотень ракет, встановлених і на підводних човнах, і під землею.

"Про звичайні види озброєнь я навіть не говорю. Все пішло в пісок "Путемкін Ленда", як назвали путінську Росію на нещодавній конференції з безпеки в Мюнхені", – додав ексрозвідник.

Швець запевнив, що Путін не розв'яже війну і може загрожувати тільки намальованими мультиками. До того НАТО в рамках навчань Defender Europe ввезло в Польщу і Прибалтику близько 20 тисяч військової техніки.

"Це включає відпрацювання застосування тактичної ядерної зброї проти ймовірного противника (здогадайтеся з трьох разів, хто цей противник). Так що забудьте про війну. Мабуть,"наступники"д ва тижні тому це вже зрозуміли, тому тепер лякають уже не реальною, а гібридною війною . Але це вже смішно. Гібридна війна має сенс тільки в тому випадку, якщо вона непередбачувана. А якщо цією війною погрожують за кілька місяців, то це черговий кремлівський мультик", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія використовує берегові засоби радіоелектронної боротьби, щоб заважати кораблям НАТО, які наближаються в Чорному морі до незаконно анексувала Криму, вести розвідку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
ядерна зброя Новини Росії
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
19
Смішно
21
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Ну ты обидел крутых пацанов, ты шо, они ж самые крутые ....в лаптях и с балалайкой наперевес)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Сокурсник Путена развеччик Шфец выдал cyка все наши тайны. Расходимся, нас и наши мультики спалили. Boйны не будет. СУГС, ёпста
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
фил филька
фил филька
упорыши налетай! б.р.о.ц.к.и.й швецких помоев в корыто плеснул)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
4
фил филька
фил филька
по дизлайкам заодно и посчитаем сколько пятачков набежит))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги