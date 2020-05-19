Однокурсник Путіна розсекретив його можливу хворобу

Здоров'я президента Росії Володимира Путіна останнім часом сильно похитнулося, а його хвороба, можливо, пов'язана з "головою та психікою". Ба більше, у наступному році його нібито може навіть не стати.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна з інституту КДБ Юрій Швець, який більше 25 років проживає у США і став там аналітиком бізнес-розвідки.

"Якщо уважно прислухатися і правильно інтерпретувати ті активні заходи, які через них надходять із Кремля, судячи з усього, там чи то хвороба Паркінсона, то чи Альцгеймера. Єдине що – впевнено люди називають, що в наступному році його не буде", – сказав він.

Юрій Швець та Володимир Путін

За словами Швеця, хвороба російського лідера, найімовірніше, повинна бути "дуже швидкоплинною". Водночас він зазначив, що Альцгеймера або Паркінсона розвиваються не так швидко.

"Але той же "Новачок" та інші штучки – у них же їх сотні. І які у них є способи. Якщо через кухаря в гомеопатичних дозах щодня, за сніданком, і за вечерею – ось тобі й овоч через декілька місяців", – зробив висновок колишній однокурсник глави РФ.

Він припустив, мовляв, ймовірно саме тому Путін зараз і "сидить у бункері". Але зазначив, що не знає, які медики лікують російського президента – вітчизняні або ж іноземні. Адже останніх він може побоюватися через недовіру.

"Тут важко судити... Американцям він довіряти не буде. Євреям, Ізраїлю – цілком можливо. Тому що з Нетаньягу вони дуже схожі: й у того проблеми з корупцією, й у цього. Як близнюки-брати. Якось вони притерлися один до одного. Тому це, як то кажуть, credible – "викликає довіру", – підсумував Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеграм-канал "Кремлевский мамковед", який часто публікує інсайди з Адміністрації президента, повідомив про поганий стан здоров'я глави РФ Володимира Путіна.

Також у мережі з'явилося нове фото президента Росії Володимира Путіна, на якому у лідера незвично хворобливий вигляд. Знімок, зроблений після його гри в хокей із білоруським колегою Олександром Лукашенком, швидко розлетівся в соцмережах і викликали бурхливе обговорення