Глава Росії Володимир Путін більше не виконує обов'язки системи стримувань і противаг усіх існуючих у країні кланів, а самоусунувся від колишньої лінії правління і втратив роль так званого Акели.

Про це в інтерв'ю "Гордону" заявив його однокурсник з інституту КДБ, колишній радянський розвідник Юрій Швець. За його словами, нині, замість того, щоб бути рішенням, "Путін перетворився на проблему".

"Все: "Акела промахнувся". Ви ж бачите, що країна кинута напризволяще. Він сам це відпустив. Зараз основні борці – це Сергій Собянін у Москві, губернатори в регіонах. А цей так, десь там, він уже ніхто, баласт. І до того ж, вони розуміють, що головна з проблем, яку можна вирішити – зняття санкцій – поки Путін при владі, вирішена не буде", – поділився він думкою.

Путін і Швець

Швець висловив сумнів у тому, що хтось із зазначених "монстрів" – супротивників глави РФ – наважиться сам, або ж інші дозволять комусь із них сісти на пост Путіна. Але водночас зазначив, що єдиним нормальним серед таких кандидатів є нинішній мер Москви Сергій Собянін.

"Тому що всі вони монстри: будь-хто з них. Тому Ляпкін-Тяпкін – традиційне російське рішення. Таким був у 1924-му Сталін. Таким же був Хрущов. Планувався на два роки Ляпкін-Тяпкін Брежнєв. Але там догралися, вже дійшли до ручки, діватися нікуди – змушені були призначити Горбачова. Хоча вже пізно... Путін – він же теж був Ляпкін-Тяпкін. Ви хочете дізнатися, хто такий Путін був у 99-му році? Подивіться на Медведєва. Тому Собянін. Він нормальний", – підсумував Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог Дмитро Орєшкін висловив переконання, що мер Москви Сергій Собянін може скласти реальну конкуренцію главі Росії Володимиру Путіну на найближчих виборах.

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