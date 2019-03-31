"Одні ультиматуми!" Лавров накинувся на США через санкції

Сполучені Штати Америки застосовують лише ультиматуми і санкції щодо Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, коментуючи заяву держсекретаря США Майка Помпео по антиросійських заходах НАТО, передають РИА Новости.

"В американській дипломатії я зараз не бачу нічого, крім ультиматумів, і в разі відмови їх ухвалити - санкції. Інший інструментарій якимось чином зник з арсеналу американської дипломатії, і це сумно", - сказав він.

Сергій Лавров

Лавров зазначив, що діяльність глави зовнішньополітичного відомства передбачає пошук дипломатичних підходів до різних проблем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Канада разом з США і країнами ЄС посилили санкції відносно Росії через агресію проти України. Заходи також повинні торкнуться окупантів Донбасу і Криму.

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