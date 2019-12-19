"Одне і те ж": Путін об'єднав росіян, українців та білорусів

Президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

Про це глава Росії повідомив на пресконференції в четвер, 19 грудня, коментуючи створення союзної держави Росії та Білорусі.

"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російськийта білоруський народи, як український та російський – одне і те ж", – зазначив він.

При цьому Путін уникнув прямої відповіді на питання про те, чи може він очолити союзну державу з Білоруссю.

"Те, що з Білоруссю відбувається духовне зближення – я радий цьому. Але основні рішення не реалізовані. Багато зроблено в рамках Євразійського економічного союзу", – повідомив російський лідер.

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде онлайн прес-конференцціі Володимира Путіна.

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва, намагаються об'єднатися в "союзну державу", не змогли домовитися з питань газу та нафти.

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