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19 грудня • оновлено в 14:43
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"Одне і те ж": Путін об'єднав росіян, українців та білорусів

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що для нього російський, білоруський і український народи єдині.

Про це глава Росії повідомив на пресконференції в четвер, 19 грудня, коментуючи створення союзної держави Росії та Білорусі.

"Рішення про створення союзної держави були правильними. Російськийта білоруський народи, як український та російський – одне і те ж", – зазначив він.

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При цьому Путін уникнув прямої відповіді на питання про те, чи може він очолити союзну державу з Білоруссю.

"Те, що з Білоруссю відбувається духовне зближення – я радий цьому. Але основні рішення не реалізовані. Багато зроблено в рамках Євразійського економічного союзу", – повідомив російський лідер.

Відзначимо, що OBOZREVATEL веде онлайн прес-конференцціі Володимира Путіна.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва, намагаються об'єднатися в "союзну державу", не змогли домовитися з питань газу та нафти.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Союзна держава
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Все правильно сказал. Только вот среди древа украинцев есть недоразвитая ветвь скачущих макак, готовых за печеньки и бусы продать все: историю, память предков, будущее детей ...
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0
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
Хороший Ка цап-дохлый Ка цап
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3
3
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Стрелков Иван, Стрелков исконно украинская фамилия?
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0
1
Чорный Сашко
Чорный Сашко
Стрелков Иван, дурак ты ваня.
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1
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Русские с белоруссами и правда едины.
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