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31 грудня • оновлено в 03:31
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"Очманіти!" У Росії асфальт клали прямо в калюжу. Відео

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У місті Лебедянь (Росія) дорожні робітники укладали свіжий асфальт в калюжу, а укочували його легковим авто.

Відео з таким "ремонтом" дороги опублікували в мережі.

"Це у нас так асфальт укладають. Машина їздить і укочує, як каток. Дуже чудово, обалдеть. Літом була яма, а взимку почали асфальт укладати", – розповіла авторка відео.

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На ролику видно, що машина кілька разів заїжджає на гору щебеню посеред глибокої калюжі в одному з дворів, намагаючись вирівняти і ущільнити її. Робочі спостерігають з боку і підбадьорюють водія, чоловік з іншого боку б'є по старому асфальту інструментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі висміяли дорогу в Росії, з якою буквально "виростає" прямо посередині стовп.

Раніше в Росії в селі Жувам (Удмуртія) урочисто відкрили відремонтовану дорогу. Однак користувачі мережі висміяли якість проведених дорожніх робіт.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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