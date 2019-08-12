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Хрещення в Гатчині: агресивний священик засвітився у низці скандалів

1.3т Читати матеріал російською

У Росії від рук гатчинского священика Фотія, який мало не вбив однорічну дитину під час хрещення, постраждав не один малюк.

Як написав "Life shot" на своєму Telegram-каналі, про це розповіла мама хлопчика Анастасія Алексєєва (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Після скандалу, що розгорівся, їй почали писати інші матері, які приносили дітей на обряд до священика. За їх словами, він теж дуже грубо поводився з малюками. Жінки планують разом піти на розмову до Фотія.

Хрещення

Хрещення

Скріншот

Самого ігумена вже усунули від служби на рік. Але батьки постраждалих дітей впевнені, що в церкві просто хочуть зам'яти цю справу і за рік з агресивного диякона "біси не вийдуть".

Новини
Священик ледь не вбив дитину при хрещенні у Росії: з'явилися нові деталі інциденту
Пост

Пост

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський священик ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину під час хрещення в храмі в Гатчині. Відео моторошного інциденту з'явилося на YouTube. На ньому монах силою занурює малюка в воду під нестямні крики матері й дитини.

  • Сам же ігумен звинуватив у скандалі мати малюка. Він зазначив, що хрещення нібито проводилося за церковними правилами.

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Місце
Росія
Тег
постраждала дитина
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