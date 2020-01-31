Обвалення ССК у Петербурзі: момент катастрофи потрапив на відео

Опубліковано відео з камер спостереження, де зображено момент обвалення даху спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" у Санкт-Петербурзі (Росія).

Запис із дрона виклали на Telegram-каналі Life Shot. Видно, що фрагменти стіни падали частинами. Водночас всього кілька перехожих обернулися на споруду, що руйнувалася, а потім просто пішли.

Також з'явилося відео наслідків руйнування СКК, зроблене з БПЛА. На кадрах видно, як рятувальники шукають серед завалів зниклого робітника – 30-річного Матвія Кучерова.

Обвалення СКК в Петербурзі Фонтанка

Зазначається, що співробітники російського МНС вже виявили його рукавичку й каску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення СКК "Петербурзький" відбулося внаслідок демонтажу будівлі. Під завалами шукають зниклого робітника.

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