Головна Новини
31 січня • оновлено в 16:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Обвалення ССК у Петербурзі: момент катастрофи потрапив на відео

2.2т
Читати матеріал російською

Опубліковано відео з камер спостереження, де зображено момент обвалення даху спортивно-концертного комплексу "Петербурзький" у Санкт-Петербурзі (Росія).

Запис із дрона виклали на Telegram-каналі Life Shot. Видно, що фрагменти стіни падали частинами. Водночас всього кілька перехожих обернулися на споруду, що руйнувалася, а потім просто пішли.

Також з'явилося відео наслідків руйнування СКК, зроблене з БПЛА. На кадрах видно, як рятувальники шукають серед завалів зниклого робітника – 30-річного Матвія Кучерова.

Обвалення СКК в Петербурзі

Обвалення СКК в Петербурзі

Фонтанка

Зазначається, що співробітники російського МНС вже виявили його рукавичку й каску.

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвалення СКК "Петербурзький" відбулося внаслідок демонтажу будівлі. Під завалами шукають зниклого робітника.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги