Обухов: від Кремля залишаться тільки двері, Путін буде хапатися за голову

Тетяна Гайжевська Новини Росії 07:00, 15.02.2021

Кремль неминуче програє в протистоянні з Заходом. Російський опозиціонер Олексій Навальний не стане президентом Російської Федерації, оскільки РФ розсиплеться на кілька невеликих держав.

Протести в Росії абсолютно марні. З режимом слід розбиратися ззовні. Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава Фонду "Стоп Інформ Терор" (США) Герман Обухов.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що Росія не готова до конструктивного діалогу і що Євросоюзу "доведеться робити висновки". Які висновки?

– Зрозуміло, що, якщо Росія вживає таких дій і в Америці, і щодо своїх громадян, то треба щось робити.

А що вони можуть зробити?

Санкційний пресинг, економічний, і не тільки проти персоналій. До речі, я розчарований заявою Олексія Навального про те, що треба вводити тільки персональні санкції. Моя особиста думка – потрібні масштабні санкції. Коли під санкціями 30 осіб – це одна річ. А коли під санкціями цілі галузі – це інше.

США припускають, що в новому санкційному законі буде видобувна і військова промисловість Росії. А це дві третини економіки РФ. Тоді це відчують усі, і тоді вже буде не важливо, вийде народ на вулиці чи не вийде. Влада хапатиметься за голову. Не буде чим платити силовикам, яких майже 8 мільйонів.

Чи буде зроблений такий крок колективним Заходом, чи будуть настільки посилені санкції?

– Звичайно, це залежить від лідерів країн. У Німеччині влада змінюється, Меркель іде. На зміну їй прийде людина не настільки толерантна до Кремля і до Путіна.

Політика Німеччини буде змінюватися. У Великобританії вона вже давно насторожена. Ціла низка інших країн давно готові змінювати політику щодо Росії. А Макрон буде підлаштовуватися під загальний тренд.

Кремль програє у війні з Заходом, заявив Обухов.

І все-таки з дій Кремля ми бачимо, що вони начебто намагаються ще більше погіршити ситуацію. Росія закривається на нову залізну завісу?

– Вони діють за принципом: кращий захист – це напад. Але проти колективного Заходу Росія нічого вдіяти не зможе. Це розуміє навіть школяр.

Якщо Європа зі Сполученими Штатами, Канадою, Японією, Австралією навалиться на Кремль, то від Кремля тільки двері залишаться. У сукупності ці країни – більш як половина світової економіки, а в Росії якихось нещасних 2% з гаком. Про що можна говорити?

Очевидно, Китай спостерігатиме, але навряд чи буде влазитимеи в цю розбірку.

У цьому протистоянні Кремль програє?

– Це абсолютно гарантовано, і до ворожки не ходи. Адже в Росії вже немає ніякої промисловості. А якщо ще й перестануть купувати... Кому потрібні ці танки, які далеко не найкращі, але дорогі? Все це робиться в США. У Росії ніяких літаків немає, ніяких машин. У Росії нічого немає. З ким змагатися? Росія перебуває в абсолютно жалюгідному стані, все розікрали, тоді як потрібно було вкладатися в розвиток країни.

А проте, напевно, Путіна будуть продовжувати запрошувати на різні серйозні міжнародні заходи, напевно, будуть тиснути йому руку.

– Не факт, що його будуть запрошувати і не факт, що там буде така вже активна участь.

Він може стати нерукопотисним?

– До цього вже йде, оскільки там уже все в сукупності. Там не тільки Україна й Сирія, там і Боїнг, і інші проблеми кримінального характеру. Все це накопичується і доходить до якоїсь критичної маси.

Деякі мені дорікають у Facebook за мою позицію. Але я не опозиціонер, я антифашист. Боротися всередині Росії з неофашистською державою, з мого погляду, це нонсенс. Це повинен зробити Захід, повинні зробити всі країни світу.

Там цими протестами нічого не зробити. Це те ж саме, що в нацистській Німеччині виходити з плакатами "Геть Гітлера!"

Дивіться, Навальний фактично згорнув протести. Чому?

– Не знаю. Звичайно, погода, холодно, треба пожаліти людей. Молодь не розуміє, куди вона йде, що вона робить.

З мого погляду, всі ці протести – це абсолютно марна річ. З Росією треба розбиратися ззовні. Усередині – нехай сидять по домівках, п'ють чай, каву, критикують владу на кухні, як це було за радянських часів. Радянський Союз розвалився без всіляких протестів.

Навальний не стане президентом РФ, сказав Обухов.

Зачекайте, в Російській Федерації населення 142 мільйони.

– Менше, 130 мільйонів.

Добре, нехай 130, із них 8 мільйонів силовиків. Чому не можна просто вийти на вулицю? Україна ж змогла.

– Не можна порівнювати Україну і Росію. Тут народ зовсім інший. Половина простих громадян дивиться телевізор і впевнені, що Путін хороша людина. Ніякі прості громадяни не вийдуть ні на яку вулицю протестувати проти влади.

А як же фільм "Палац для Путіна", який на цю хвилину подивилося 110 мільйонів осіб?

– Це у всьому світі. Там титри англійською. Європа подивилася, був сильний піар. І це стимулювало людей переглянути цей фільм. Якби не це отруєння, якби не піар, переглядів було б на порядок менше.

А скільки росіян його могло подивитися?

– Може, 15-20 мільйонів. Але це не 100 мільйонів.

7 лютого прем'єр Японії записав відеозвернення, в якому заявив, що хотів би продовжити переговори з РФ щодо Курильських островів. Чому знову актуалізується це питання?

– Це все разом. Досить десь потягнути – вискакує інша проблема. Японці ніколи не заспокояться з цими островами. Зараз починають пригадувати одне, друге, третє. Скажуть ще: віддавай-но нам Калінінградську область.

За яких обставин РФ може втратити ці території – Курили й Калінінградську область?

– Складно сказати. Точно так само, як поки складно сказати щодо Криму й Донбасу.

А якщо Навальний стане президентом, він вирішить ці питання?

– Не стане. Моє переконання – не стане він ніяким президентом. Може, він стане губернатором "Московського князівства".

Найімовірніше, Росія розсиплеться так само, як і Радянський Союз, буде шість, сім, вісім держав. Може, Навального десь і оберуть, але президентом Росії він навряд чи буде. Шанс один із тисячі або з мільйона.

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