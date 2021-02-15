Обухов: від Кремля залишаться тільки двері, Путін буде хапатися за голову

Кремль неминуче програє в протистоянні з Заходом. Російський опозиціонер Олексій Навальний не стане президентом Російської Федерації, оскільки РФ розсиплеться на кілька невеликих держав.

Протести в Росії абсолютно марні. З режимом слід розбиратися ззовні. Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив глава Фонду "Стоп Інформ Терор" (США) Герман Обухов.

– Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель сказав, що Росія не готова до конструктивного діалогу і що Євросоюзу "доведеться робити висновки". Які висновки?

– Зрозуміло, що, якщо Росія вживає таких дій і в Америці, і щодо своїх громадян, то треба щось робити.

– А що вони можуть зробити?

– Санкційний пресинг, економічний, і не тільки проти персоналій. До речі, я розчарований заявою Олексія Навального про те, що треба вводити тільки персональні санкції. Моя особиста думка – потрібні масштабні санкції. Коли під санкціями 30 осіб – це одна річ. А коли під санкціями цілі галузі – це інше.

США припускають, що в новому санкційному законі буде видобувна і військова промисловість Росії. А це дві третини економіки РФ. Тоді це відчують усі, і тоді вже буде не важливо, вийде народ на вулиці чи не вийде. Влада хапатиметься за голову. Не буде чим платити силовикам, яких майже 8 мільйонів.

– Чи буде зроблений такий крок колективним Заходом, чи будуть настільки посилені санкції?

– Звичайно, це залежить від лідерів країн. У Німеччині влада змінюється, Меркель іде. На зміну їй прийде людина не настільки толерантна до Кремля і до Путіна.

Політика Німеччини буде змінюватися. У Великобританії вона вже давно насторожена. Ціла низка інших країн давно готові змінювати політику щодо Росії. А Макрон буде підлаштовуватися під загальний тренд.

Кремль програє у війні з Заходом, заявив Обухов.

– І все-таки з дій Кремля ми бачимо, що вони начебто намагаються ще більше погіршити ситуацію. Росія закривається на нову залізну завісу?

– Вони діють за принципом: кращий захист – це напад. Але проти колективного Заходу Росія нічого вдіяти не зможе. Це розуміє навіть школяр.

Якщо Європа зі Сполученими Штатами, Канадою, Японією, Австралією навалиться на Кремль, то від Кремля тільки двері залишаться. У сукупності ці країни – більш як половина світової економіки, а в Росії якихось нещасних 2% з гаком. Про що можна говорити?

Очевидно, Китай спостерігатиме, але навряд чи буде влазитимеи в цю розбірку.

– У цьому протистоянні Кремль програє?

– Це абсолютно гарантовано, і до ворожки не ходи. Адже в Росії вже немає ніякої промисловості. А якщо ще й перестануть купувати... Кому потрібні ці танки, які далеко не найкращі, але дорогі? Все це робиться в США. У Росії ніяких літаків немає, ніяких машин. У Росії нічого немає. З ким змагатися? Росія перебуває в абсолютно жалюгідному стані, все розікрали, тоді як потрібно було вкладатися в розвиток країни.

– А проте, напевно, Путіна будуть продовжувати запрошувати на різні серйозні міжнародні заходи, напевно, будуть тиснути йому руку.

– Не факт, що його будуть запрошувати і не факт, що там буде така вже активна участь.

– Він може стати нерукопотисним?

– До цього вже йде, оскільки там уже все в сукупності. Там не тільки Україна й Сирія, там і Боїнг, і інші проблеми кримінального характеру. Все це накопичується і доходить до якоїсь критичної маси.

Деякі мені дорікають у Facebook за мою позицію. Але я не опозиціонер, я антифашист. Боротися всередині Росії з неофашистською державою, з мого погляду, це нонсенс. Це повинен зробити Захід, повинні зробити всі країни світу.

Там цими протестами нічого не зробити. Це те ж саме, що в нацистській Німеччині виходити з плакатами "Геть Гітлера!"

– Дивіться, Навальний фактично згорнув протести. Чому?

– Не знаю. Звичайно, погода, холодно, треба пожаліти людей. Молодь не розуміє, куди вона йде, що вона робить.

З мого погляду, всі ці протести – це абсолютно марна річ. З Росією треба розбиратися ззовні. Усередині – нехай сидять по домівках, п'ють чай, каву, критикують владу на кухні, як це було за радянських часів. Радянський Союз розвалився без всіляких протестів.

Навальний не стане президентом РФ, сказав Обухов.

– Зачекайте, в Російській Федерації населення 142 мільйони.

– Менше, 130 мільйонів.

– Добре, нехай 130, із них 8 мільйонів силовиків. Чому не можна просто вийти на вулицю? Україна ж змогла.

– Не можна порівнювати Україну і Росію. Тут народ зовсім інший. Половина простих громадян дивиться телевізор і впевнені, що Путін хороша людина. Ніякі прості громадяни не вийдуть ні на яку вулицю протестувати проти влади.

– А як же фільм "Палац для Путіна", який на цю хвилину подивилося 110 мільйонів осіб?

– Це у всьому світі. Там титри англійською. Європа подивилася, був сильний піар. І це стимулювало людей переглянути цей фільм. Якби не це отруєння, якби не піар, переглядів було б на порядок менше.

– А скільки росіян його могло подивитися?

– Може, 15-20 мільйонів. Але це не 100 мільйонів.

– 7 лютого прем'єр Японії записав відеозвернення, в якому заявив, що хотів би продовжити переговори з РФ щодо Курильських островів. Чому знову актуалізується це питання?

– Це все разом. Досить десь потягнути – вискакує інша проблема. Японці ніколи не заспокояться з цими островами. Зараз починають пригадувати одне, друге, третє. Скажуть ще: віддавай-но нам Калінінградську область.

– За яких обставин РФ може втратити ці території – Курили й Калінінградську область?

– Складно сказати. Точно так само, як поки складно сказати щодо Криму й Донбасу.

– А якщо Навальний стане президентом, він вирішить ці питання?

– Не стане. Моє переконання – не стане він ніяким президентом. Може, він стане губернатором "Московського князівства".

Найімовірніше, Росія розсиплеться так само, як і Радянський Союз, буде шість, сім, вісім держав. Може, Навального десь і оберуть, але президентом Росії він навряд чи буде. Шанс один із тисячі або з мільйона.