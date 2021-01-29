Обухов: за спиною Навального стоять генерали ФСБ та їхні мільярди, він розгойдує човен Путіна

На протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального по всій Росії вийшло близько 150 тисяч осіб. Але щоб налякати владу й паралізувати силовиків, необхідно, щоб у самій лише Москві на вулиці вийшов хоча б мільйон.

Навальний "розхитує човен" президента РФ Володимира Путіна, маючи за спиною підтримку впливових і багатих груп. В ув'язненні опозиціонер пробуде максимум два роки, а потім його можуть позбавити громадянства і "вигнати" в Європу. Однак найближчі чотири роки для глави Кремля будуть неспокійними, особливо через позицію нового керівництва США. Зміна влади в РФ можлива в перспективі п'яти років.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов. Далі наводимо його пряму мову.

Протест – це чудово. Це означає, що якась активність суспільства є. Але, на жаль, ці протести не привернули великих мас. За оцінками, в сукупності на вулиці низки міст Росії вийшло не більше 150 тисяч осіб. Це приблизно 0,1% населення країни.

Це активна частина населення, яка вирішила висловити свою думку щодо арешту, затримання Навального. Але цього недостатньо для того, щоб владу хоча б трішки налякати.

Протести в Україні, в Білорусі і в Росії – це протести трохи якісно різні. Ми пам'ятаємо Майдан 2013 року. Коли побили студентів, вийшло понад пів мільйона людей. У Білорусі теж вийшла величезна кількість, тому що люди відчули несправедливість перевиборів Лукашенка.

Тут усе наштовхується на велике запитання: Навальний – він хто? Блогер, політик чи просто активний громадянин? Його розпіарив Захід, він показав свій останній фільм, хоча це було не його розслідування, а розслідування Борі Нємцова 8-9-річної давності.

Якщо Навального випустять, протести триватимуть так само, як і в випадку з губернатором Хабаровського краю. Люди обурені свавіллям влади. Влада робить усе, що вона хоче. Людям це набридло. І це головна мотивація протесту.

Навальний був приводом. Міг бути й інший привід, але цей – найгостріший, найактуальніший. Багато хто симпатизує йому. Але багато хто вийшов протестувати просто проти свавілля влади.

Я не вважаю Навального агентом ФСБ. Я не вважаю його фонд проєктом Кремля. Але є чутки, що за спиною Навального стоять такі люди, як Греф (глава Ощадбанку Росії Герман Греф. – Ред.) і кілька олігархів. А це означає: генерали ФСБ, мільярди.

Те, що існує сьогодні в Росії, – це мафія. У кожного ватажка мафії, у кожного "хрещеного батька" є незадоволені. Напевно є незадоволені, які мають шанс втратити всі свої мільярди, вони незадоволені тією політикою Путіна, яку він зараз проводить.

З моєї точки зору, один із кланів – клан досить сильний – підтримує Навального вже доволі довго. Звідти він і отримує всі ці зливи. Інакше просто складно пояснити його активність, його вседозволеність і інші нюанси, які багатьом просто не спадають на думку.

Вони хочуть зберегти свої капітали. Якщо раптом Навальний опиниться в кріслі президента, зміниться щось, але ні в кого нічого не заберуть. Залишаться ці олігархи, залишиться Греф – всі залишаться на своїх місцях.

Я абсолютно переконаний, що Навального ніхто не вбиватиме, ніхто не буде силувати, так само, як і Ходорковського. Але навряд чи він відсидить 10 років. Думаю, рік-два, не більше.

Я припускаю, що Держдума збереться і позбавить Навального громадянства. Після цього його просто вишлють до Німеччини або до Швейцарії. Там він буде ходити і давати інтерв'ю. І, можливо, коли Росія вже розсиплеться, його покличуть очолити чи то всю Росію, чи то її частину, чи то невідомо що.

Для Заходу Навальний – ідеальна кандидатура на лідера цієї країни. Він симпатичний, молодий, активний, певною мірою харизматичний, говорить англійською, у нього симпатична дружина, хороша сім'я, все чудово.

Але я не впевнений, що все це так само і для росіян. Якщо ми говоримо про наступника – це нонсенс, тому що цього не повинно бути: жодних наступників у жодного Путіна або в будь-кого ще. Повинні бути демократичні вибори.

Путін повинен був піти 2008 року. Це моє переконання. Те, що він залишився, – це його біда. І що з ним буде далі? Буде, напевно, дуже погано. Не знаю, хто вплине – Америка чи хтось ще. Найімовірніше, вплив буде ззовні, але ніяк не Навальний. Він розхитує цей човен, але навряд чи він буде президентом Росії.

З усіма ватажками мафії завжди щось траплялося. З ним може бути те ж саме, що і з Горбачовим. Коли Росія розсиплеться, він стане президентом держави, яка не існує.

Що він робитиме, я не знаю. Але я даю Росії років п'ять, не більше, щоб усе це сталося.

Я сумніваюся, що Путін буде спокійно сидіти в своєму бункері і щасливо попивати чайок з медом.

В Америці все розгортається по-іншому. Там прийшов новий президент, там усюди до влади прийшли демократи, зараз у них більшість у Конгресі і в Сенаті.

Демократи не просто ображені – вони злі на Москву. Яких собак вони зараз спустять, я не знаю, але, найвірогідніше, будуть посилюватися санкції, до того ж досить сильно. Вся та команда, яку зібрав Байден, по суті, антиросійська команда. Звідти можна очікувати передбачуваних кроків.

Коли за рік-півтора економіка в Росії затріщить, ми подивимося, що скажуть у Росії, – коли платити зарплати силовикам буде просто нічим, коли дві третини економіки впаде або закриється.