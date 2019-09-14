Обшуки в штабах Навального: в Росії заявили про атаку Кремля

Обшуки в штабах російського опозиціонера Олексія Навального, які проходять по всій Росії, можна розглядати як "найпотужнішу ешелоновану атаку" влади на опозицію.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер Олександр Риклін. "Атака за участю судів, адміністративних органів, всієї владної машини йде на все громадянське суспільство, яке дозволило собі взяти участь в опозиційному порядку денному", – сказав він.

Риклін констатував "медичний факт": "в країні немає ніякої іншої опозиційної інфраструктури, окрім навальнівської". Таким чином, завдаючи удару по цій інфраструктурі, влада фактично завдає удар по всій російській регіональній опозиції, – підкреслив він.

Олексій Навальний під час затримання Instagram navalny

За оцінками опозиціонера, в ситуації, що склалася важко передбачити, як буде розвиватися протестний рух в Росії. "Питання в тому, чи зможе суспільство зрозуміти, які відповіді на ці виклики були б максимально адекватними. І тут слово, в першу чергу, за опозицією, за тими, кому громадська думка довіряє", – сказав він.

Нагадаємо, за повідомленням соратника Навального Леоніда Волкова, по всій Росії проходять обшуки в штабах опозиціонера Олексія Навального. Керівників і співробітників штабів везуть на допити.

Як писав OBOZREVATEL, 28 липня Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі, які оглянули його, звернули увагу на ознаки вражаючої дії хімічних речовин. Пізніше сам опозиціонер поділився подробицями свого отруєння.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.