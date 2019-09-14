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14 вересня • оновлено в 06:27
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Обшуки в штабах Навального: в Росії заявили про атаку Кремля

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Обшуки в штабах російського опозиціонера Олексія Навального, які проходять по всій Росії, можна розглядати як "найпотужнішу ешелоновану атаку" влади на опозицію.

Таку думку в блозі OBOZREVATEL висловив російський опозиціонер Олександр Риклін. "Атака за участю судів, адміністративних органів, всієї владної машини йде на все громадянське суспільство, яке дозволило собі взяти участь в опозиційному порядку денному", – сказав він.

Риклін констатував "медичний факт": "в країні немає ніякої іншої опозиційної інфраструктури, окрім навальнівської". Таким чином, завдаючи удару по цій інфраструктурі, влада фактично завдає удар по всій російській регіональній опозиції, – підкреслив він.

Олексій Навальний під час затримання

Олексій Навальний під час затримання

Instagram navalny

За оцінками опозиціонера, в ситуації, що склалася важко передбачити, як буде розвиватися протестний рух в Росії. "Питання в тому, чи зможе суспільство зрозуміти, які відповіді на ці виклики були б максимально адекватними. І тут слово, в першу чергу, за опозицією, за тими, кому громадська думка довіряє", – сказав він.

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Нагадаємо, за повідомленням соратника Навального Леоніда Волкова, по всій Росії проходять обшуки в штабах опозиціонера Олексія Навального. Керівників і співробітників штабів везуть на допити.

Як писав OBOZREVATEL, 28 липня Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі, які оглянули його, звернули увагу на ознаки вражаючої дії хімічних речовин. Пізніше сам опозиціонер поділився подробицями свого отруєння.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Протести у Росії Опозиція в Росії
Особи
Олександр Риклін Олексій Навальний
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Что хох-лы так топят за анального?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Молодец Путин...всё правильно...Эту мразь Навального надо изолировать.
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CARGO 100
CARGO 100
Сироткин Андрюха, демократия же ... Либерализм ёпт-ть ...
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CARGO 100
CARGO 100
"Напомним, по сообщению соратника Навального Леонида Волкова, по всей России проходят обыски в штабах ..." А на какие "бабки" существуют эти "штабы"?
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Пигин Макс
Пигин Макс
CARGO 100, Ну откуда нам знать такие вещи???
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, а мы и не догадываемся - кто ...
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