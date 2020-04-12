По состоянию на утро 12 апреля в России диагностировано 2 186 новых случаев коронавируса, а общее количество заразившихся превысило 15 700 человек. И на фоне не спадающей эпидемии по России, охватившей уже практически все регионы и создающей коллапсирующий эффект, весьма странно и даже абсурдно звучит идея проведения массовых мероприятий, таких как парад Победы на 9 мая. Но, идея продолжает звучать и подготовка к данному мероприятию, как показывает время, идет не только в Москве, но и по всей России!

Например, намедни, практически в унисон с оглашением официальной статистики по выявлению новых случаев заболеваний коронавирусом в России, в количестве более 1 600 за сутки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине окончания "Великой Отечественной войны" пока не переносится.

В эфире телепрограммы "Большая игра" на Первом канале он отметил, что на данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, и непосредственно переносе парада Победы – нет. И даже больше! Не принято никаких решений и относительно переноса "Бессмертного полка"!

То есть, в самый разгар эпидемии, под заявления специалистов о том, что пик в РФ ещё не наступил и оный прогнозируют на конец апреля – начало мая, в Кремле всё ещё надеются провести парады по всей России, да ещё и “Бессмертный полк” вдобавок? Что же это если не безрассудство, соседствующее с полным отсутствием инстинкта самосохранения? Ведь данные мероприятия имеют все шансы войти в историю как “Парад смертников” и “Полк самоубийц”.

Между тем, факты катастрофической эпидемиологической ситуации, с которой не справляются столичные медики, становятся неоспоримыми. Причем, если СМИ федерального масштаба не освещают данные проблемы достаточно подробно и непредвзято, сами же москвичи заполнили соцсети сообщениями о происходящем в столице эпидемиологическом апокалипсисе, подкрепляя свои слова фото и видео.

Но, несмотря на все это, в Кремле приняли решение ради своего так желаемого "геополитического триумфа" продолжать подготовку к параду 9 мая. Ставя на кон здоровье и жизни его участников, которые тренируются при полном отсутствии элементарных средств защиты (маски, очки) и подвержены риску массового заражения.

В российских соцсетях уже пишут, что среди парадных расчётов выявлены десятки зараженных коронавирусом, сотни военнослужащих находятся на самоизоляции. МО РФ в авральном порядке начинает тестирование будущих участников парада, а также меняет выбывших по болезни. В Подмосковье, рядом с местом проживания парадных расчётов, в экстренном порядке разворачивают госпиталь для больных военнослужащих, количество которых будет только расти.

Но, что самое удивительное, в Кремле вынашивают планы о приглашении на свой “парад смертников” иностранных лидеров. Пригласить не только в контексте победы над нацистской коричневой чумой, но и в контексте победы над коронавирусом. И это особенно настораживает.

Настораживает потому, как к концу апреля, для удовлетворения амбиций Кремля, и без того спорная официальная статистика распространения эпидемии может демонстрировать не рост, а наоборот – спад. А к 9 мая власти РФ могут объявить о символической и знаковой победе над COVID-19… Сакрально, эпично, самоубийственно.

Всё ради парада!

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