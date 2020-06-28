У мережі спливло архівне відео з Путіним, яке суперечить "обнуленню" його термінів

У зв'язку з голосуванням за поправки в Конституцію Росії в мережі згадали, як Володимир Путін у 1996 році публічно заявляв про важливість змінюваності влади в країні.

Архівним відео, яке спливало в інтернеті й раніше, 28 червня поділився Telegram-канал "Усы Пескова". Зазначимо, якщо за підсумками голосування Основний закон РФ змінять, терміни президентства Путіна "обнуляться" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

На відео нинішній глава Росії говорив, що в країні "поворот до тоталітаризму" ще можливий.

"Нам усім здається, не приховую – і мені іноді так здається, – що якщо навести твердий порядок жорсткою рукою, то всім нам стане жити краще, комфортніше і безпечніше. Насправді ця комфортність дуже швидко пройде. Ця жорстка рука почне нас дуже швидко душити", – стверджував Путін.

Він заявляв, що порядок можливий "тільки в умовах демократичної системи", коли співробітники правоохоронних органів знають, "що завтра, або через рік може відбутися зміна політичного керівництва в країні, регіоні або місті".

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