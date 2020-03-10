Росіяни вийшли на поодинокі пікети проти змін Конституції, в яких передбачено обнулення президентських термінів.

Біля пам'ятника князю Володимиру біля Кремля ввечері, 10 березня, зібралося понад 30 осіб, повідомляє DW. Учасники протесту вийшли з табличками "Путін оголосив, що буде правити вічно. Я скаженію! А ви?", "Змінюватися повинні президенти, а не Конституція. Ні путінським поправкам", "Підтримую четвертий і п'ятий терміни ... тюремні. Путін нам не цар "(щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві dw.com

Поліція перевіряла документи, до тих, хто стояв з плакатами. Недалеко також був припаркований поліцейський автозак.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/GraniTweet

Напередодні журналіст і муніципальний депутат Ілля Азар закликав виступити проти "узурпації влади Володимиром Путіним". "Путін до 2036 року - це немислимо", – підкреслив він.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/GraniTweet

Він заявив, що на 21 березня заявлений мітинг проти конституційних змін.

Пізніше в мер Москви Сергій Собянін підписав указ, який забороняє масові заходи до 10 квітня у зв'язку з короновірусом.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/GraniTweet

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/GraniTweet

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/novaya_gazeta

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/novaya_gazeta

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві twitter.com/novaya_gazeta

"Я не хочу, щоб Росія розвалилася"



Олексій Меняйло про те, чому він вийшов сьогодні в пікет pic.twitter.com/FCQtalv22Y - МБХ Медіа (@MBKhMedia) March 10, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

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