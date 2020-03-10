Головна Новини
11 березня • оновлено в 00:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Росії. Фото і відео

719
Читати матеріал російською

Росіяни вийшли на поодинокі пікети проти змін Конституції, в яких передбачено обнулення президентських термінів.

Біля пам'ятника князю Володимиру біля Кремля ввечері, 10 березня, зібралося понад 30 осіб, повідомляє DW. Учасники протесту вийшли з табличками "Путін оголосив, що буде правити вічно. Я скаженію! А ви?", "Змінюватися повинні президенти, а не Конституція. Ні путінським поправкам", "Підтримую четвертий і п'ятий терміни ... тюремні. Путін нам не цар "(щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

dw.com

Поліція перевіряла документи, до тих, хто стояв з плакатами. Недалеко також був припаркований поліцейський автозак.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/GraniTweet

Напередодні журналіст і муніципальний депутат Ілля Азар закликав виступити проти "узурпації влади Володимиром Путіним". "Путін до 2036 року - це немислимо", – підкреслив він.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/GraniTweet

Він заявив, що на 21 березня заявлений мітинг проти конституційних змін.

Пізніше в мер Москви Сергій Собянін підписав указ, який забороняє масові заходи до 10 квітня у зв'язку з короновірусом.

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/GraniTweet

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/GraniTweet

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/novaya_gazeta

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/novaya_gazeta

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

Обнулення термінів Путіна викликало протести в Москві

twitter.com/novaya_gazeta

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися. В результаті Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Протести у Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Тег
Конституція
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
респект и уважения этим смелым людям...но их-единицы...эх.рассея-тебя "нагнули"-а ты молчишь...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Россияне так и не поняли что эта тварь будет править пока не здохнет
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги