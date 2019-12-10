Обмовка за Фрейдом: російське ЗМІ осоромилося через Путіна і Зеленського

Публікуючи новини про саміт у "нормандському форматі", який 9 грудня тривав у Парижі, одна з російських газет назвала переговори президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського – "зустріччю двох дилерів".

Першим конфуз помітив український користувач Facebook Олександр Осташко, а також опублікував фото статті на росЗМІ.

"Біжіть швидше, поки не виправили! Гарантую, о 3:59 за східним часом було так – скриншот знімав я сам. Ридаю", – написав він.

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Його пост зібрав багато вподобань і поширень. Інші користувачі теж посміялися над красномовною помилкою, назвавши її "обмовкою за Фрейдом".

Скриншот Facebook/Alexander Ostashko

"Новин вам у стрічку з "нормандського саміту". Редактора, напевно, розстріляли", "Нічого поки не змінилося. Сподіваюся, редакторів розстріляють до ранку", "Ще не виправили, пів години минулр, а вони все ще дилери. Треба думати, це не помилка", "Щось правдиве в цьому є", "Або вільну дали... Ось він і пише про сокровенне", "Шикарне застереження!", "А навіщо приховувати?", "Чарівність", "Але, боюся, справжній дилер там тільки один. Як, втім, і лідер. будь-який", "Т9 і там накосячило", "Добре хоч не "кілерів", "Не в брову, а в око! Помилка за Фрейдом!" – коментують користувачі.

Скриншот Facebook/Борис Ходорковський

Пізніше вони зазначили, що до ранку 10 грудня вказана газета виправила помилку. Однак статтю вже встигли скопіювати багато інших новинних сайтів, і вона так і розлетілася у мережі з помилкою.

Скриншот Facebook/Mykhailo Protas

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не потиснув руку главі Росії Володимиру Путіну. На зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня їхнього публічного рукостискання зафіксовано не було, також вони не перетиналися доти, доки не сіли за стіл переговорів.

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