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10 грудня • оновлено в 10:36
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Обмовка за Фрейдом: російське ЗМІ осоромилося через Путіна і Зеленського

3.8т
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Публікуючи новини про саміт у "нормандському форматі", який 9 грудня тривав у Парижі, одна з російських газет назвала переговори президентів Росії та України Володимира Путіна і Володимира Зеленського – "зустріччю двох дилерів".

Першим конфуз помітив український користувач Facebook Олександр Осташко, а також опублікував фото статті на росЗМІ.

"Біжіть швидше, поки не виправили! Гарантую, о 3:59 за східним часом було так – скриншот знімав я сам. Ридаю", – написав він.

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Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Зеленський і Путін на "нормандському саміті"

Його пост зібрав багато вподобань і поширень. Інші користувачі теж посміялися над красномовною помилкою, назвавши її "обмовкою за Фрейдом".

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Скриншот

Facebook/Alexander Ostashko

"Новин вам у стрічку з "нормандського саміту". Редактора, напевно, розстріляли", "Нічого поки не змінилося. Сподіваюся, редакторів розстріляють до ранку", "Ще не виправили, пів години минулр, а вони все ще дилери. Треба думати, це не помилка", "Щось правдиве в цьому є", "Або вільну дали... Ось він і пише про сокровенне", "Шикарне застереження!", "А навіщо приховувати?", "Чарівність", "Але, боюся, справжній дилер там тільки один. Як, втім, і лідер. будь-який", "Т9 і там накосячило", "Добре хоч не "кілерів", "Не в брову, а в око! Помилка за Фрейдом!" – коментують користувачі.

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Скриншот

Facebook/Борис Ходорковський

Пізніше вони зазначили, що до ранку 10 грудня вказана газета виправила помилку. Однак статтю вже встигли скопіювати багато інших новинних сайтів, і вона так і розлетілася у мережі з помилкою.

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Facebook/Mykhailo Protas

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський не потиснув руку главі Росії Володимиру Путіну. На зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня їхнього публічного рукостискання зафіксовано не було, також вони не перетиналися доти, доки не сіли за стіл переговорів.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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фил филька
фил филька
осташко словил хайп на полчаса. потом его все забудут и он начнет рыдать по настоящему))
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Dell Alex
Dell Alex
А что не так? Все верно. У Тин Пу поставки из Южной Америки тоннами, а Зеля рекламирует товар прямо на улицах Киева в собственных роликах. И совсем не о поставках газа они договаривались )))
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Хо Хол
Хо Хол
Лол, обос, тут недавно была новость с заголовком о НАРМАНДСКОМ саммите. Безграмотность редакторов уже подмечали не раз. Молчали бы уж :D
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Хо Хол
Хо Хол
Хо Хол, уваааахахахахахахах :D исправили :D Во ceлючье тyпое :D
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Хо Хол
Хо Хол
Тyпoй oбoccaтель даже в этой новости облажался с "норманнском формате" в самом начале статьи :D УВАХАХАХАХАХАХ!
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