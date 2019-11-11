Обмін полоненими: "посланець" Путіна обізвав Суркова "гальмом"

Обмін полоненими між Росією і Україною призупинився через дії російської сторони.
Про це в Telegram-каналі написав головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" президента РФ Володимира Путіна.
Він зазначив, що гальмує процес обміну заступник голови уряду РФ Дмитро Козак і помічник глави Росії Владислав Сурков.
"В обміні з Україною все застопорилося. Сурков гальмує, Козаку не до того. Російських громадян там майже немає. Міняти українців на українців донбаських Росія не поспішає", – розповів Венедиктов.
Як повідомляв, раніше Олексій Венедиктов заявив, що ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.
Владислав Сурков
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 серпня головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов вдруге за місяць прибув в Україну в надії взяти інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. До цього він привозив йому особистий лист мами одіозного Кирила Вишинського.
У мережі допустили, що Венедиктов може виступати в якості так званого зв'язкового Путіна, саме тому він зачастив до Києва.
Також була інформація, що поїздка Венедиктова могла бути спланованою операцією спецслужб Росії.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.