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11 листопада • оновлено в 09:34
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Обмін полоненими: "посланець" Путіна обізвав Суркова "гальмом"

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Обмін полоненими між Росією і Україною призупинився через дії російської сторони.

Про це в Telegram-каналі написав головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" президента РФ Володимира Путіна.

Він зазначив, що гальмує процес обміну заступник голови уряду РФ Дмитро Козак і помічник глави Росії Владислав Сурков.

"В обміні з Україною все застопорилося. Сурков гальмує, Козаку не до того. Російських громадян там майже немає. Міняти українців на українців донбаських Росія не поспішає", – розповів Венедиктов.

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Як повідомляв, раніше Олексій Венедиктов заявив, що ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Владислав Сурков Володимир Путін Олексій Венедиктов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії військовополонені
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Хо Хол
Хо Хол
Венедиктов в курсе, что он посланник Путина?
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