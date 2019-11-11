Обмін полоненими: "посланець" Путіна обізвав Суркова "гальмом"

Обмін полоненими між Росією і Україною призупинився через дії російської сторони.

Про це в Telegram-каналі написав головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, якого називають "посланцем" президента РФ Володимира Путіна.

Він зазначив, що гальмує процес обміну заступник голови уряду РФ Дмитро Козак і помічник глави Росії Владислав Сурков.

"В обміні з Україною все застопорилося. Сурков гальмує, Козаку не до того. Російських громадян там майже немає. Міняти українців на українців донбаських Росія не поспішає", – розповів Венедиктов.

Як повідомляв, раніше Олексій Венедиктов заявив, що ключову роль у звільненні 35 українців, які 7 вересня повернулися на батьківщину з російського ув'язнення, зіграла заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

Владислав Сурков

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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