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8 вересня • оновлено в 11:14
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Обмін полоненими між Києвом і Москвою: з'явився список росіян

24.9т Читати матеріал російською

Опублікований можливий список людей, яких Україна передасть Росії в рамках обміну полоненими. У ньому 12 росіян.

Як пише Комсомольская Правда, В цьому списку, як видно, спочатку Київ намагався включити осіб, вже обмінених в 2017 році.

Обмін полоненими між Києвом і Москвою: з'явився список росіян
Обмін полоненими між Києвом і Москвою: з'явився список росіян
Обмін полоненими між Києвом і Москвою: з'явився список росіян

Також в ньому присутній Руслан Гаджієв, якого зняли з обміну в останній момент. Тут також немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Якщо вони беруть участь в обміні, то окремо від основної групи. Так як в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль" їх не було.

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Обмін полоненими між Києвом і Москвою: всі подробиці онлайн

Як повідомляє OBOZREVATEL, російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, о 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту Бориспіль.

Увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

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Тема
Обмін полоненими
Місце
Росія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Впечатлил список женщин. Хорошо, что детей еще не сажаете.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Брехливые укр сми, где кремль требует освобождения цемаха. И если он важный свидетель почему отдаёте?
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Serov Oleg
Serov Oleg
ну,что,долб.оёбы свидо-майданутые,где главный свидетель цемах,которого лично Путин требовал доставить к нему....ну,вы и деб.илы,плять,редкостные....во главе с обрюзгшей пьяной свиньей-петром...
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