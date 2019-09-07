Обмін полоненими між Києвом і Москвою: з'явився список росіян

Опублікований можливий список людей, яких Україна передасть Росії в рамках обміну полоненими. У ньому 12 росіян.

Як пише Комсомольская Правда, В цьому списку, як видно, спочатку Київ намагався включити осіб, вже обмінених в 2017 році.

Також в ньому присутній Руслан Гаджієв, якого зняли з обміну в останній момент. Тут також немає Кирила Вишинського і Володимира Цемаха. Якщо вони беруть участь в обміні, то окремо від основної групи. Так як в автобусі, який привіз людей на обмін в аеропорт "Бориспіль" їх не було.

Як повідомляє OBOZREVATEL, російський літак з імовірно українськими полоненими вже знаходиться в Україні. За попередньою інформацією, о 10:20 він здійснив посадку в Києві, в аеропорту Бориспіль.

Увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

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