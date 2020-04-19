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19 квітня • оновлено в 20:42
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"Облили з помийного відра": Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

9.2т
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Президент Росії Володимир Путін розлютив росіян відеопривітанням з Великоднем, яке записав у своєму будинку.

Інтернет-користувачі залишили розлючені коментарі під відповідними відео, яке розмістив на своїй сторінці в Twitter журналіст Дмитро Смирнов (щоб побачити ролики, доскрольте до кінця сторінки).

"У цьому році свято проходить в умовах обмежень. Вони необхідні для боротьби з коронавірусом. Разом ми вирішуємо проблеми, що виникають. Ми розуміємо, що відбувається, бачимо ризики, знаємо, що потрібно робити у будь-якому розвитку ситуації, і робимо те, що необхідно", – заявив у відео Путін і зазначив, що Росія працює на випередження.

Путін розлютив росіян поздоровленням з Великоднем

Путін розлютив росіян поздоровленням з Великоднем

Скріншот

Також голова РФ додав:

"У нас в народі кажуть: на Бога надійся, а сам не зівай. Ми так і робимо. Але в це світле свято Воскресіння Христового все-таки так і хочеться сказати: все буде добре з Божою поміччю. Зі святом вас. Будьте щасливі і здорові".

У відповідь на дане привітання посипалися гнівні коментарі: "Навіщо таку гидоту, в таке свято показуєш?", "З будинку або з бункера?", "Облили з помийного відра", "Навіть коментувати не хочу", "Режим НС в Італії, Іспанії, Чехії, Угорщині, Швейцарії, Литві, Латвії, Естонії, Сербії, Вірменії. У Грузії навіть комендантська година. У Німеччині думають про продовження режиму НС. Загальнонаціональний режим НС діє в США і Мексиці. Христос воскрес, росіяни, будьте здорові. Ваш казковий","Упевненості в голосі не відчувається, чогось".

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/ChiefLiberal

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Путін розлютив росіян привітанням з Великоднем

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося фото Великоднього столу Путіна. На ньому були чайник з завареним чаєм, куліч та паска з фарбованими яйцями.

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Теми
Коронавірус Великдень
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Jones Christy
Jones Christy
Вислоухие, вы это нечто У вас там мозоли с 1 см должны быть от упоминания Темнейшего. #украинство_это
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну,поздравил,ну? и. обоз,так о чем написать хотели?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Праздничное ТВ-снисхождение ссаря к смердам и холопам.
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