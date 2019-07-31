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"Обіср*лися і мовчать": відомий комік розгромив владу Росії через катастрофу в Сибіру

9.9т Читати матеріал російською

Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

"Я не знаю в деталях, що там за ситуація з пожежами в Сибіру, але, як пояснили мої місцеві товариші, спочатку думали, що гасити не треба, а потім, коли зрозуміли, що було треба, виявилося, що вже не вийде. І вирішили, що тепер потрібно продовжувати говорити, що не треба, адже якщо сказати, що, все-таки, було треба, то вийде, що обісралися", — написав він на своїй сторінці в Instagram.

Пожежі й заворушення в Росії

Пожежі й заворушення в Росії

Instagram Семена Слєпакова

Слєпаков розповів ситуацію з життя і провів паралель із діями російських чиновників.

"У мене в початковій школі був такий однокласник, який обкакався на уроці і посилено робив вигляд, що нічого не сталося. Сидів за партою із зосередженим обличчям і не вставав. А всі, звичайно, зрозуміли, що щось не так, принюхувалися, шепотілися, загалом, було дискомфортно. На перерві з'ясували, що і з ким трапилося. Тому що всі бігали, стрибали, а він сидів — похмурий, серйозний, занурений у підручник. Нас врятувала вчителька. Вона сказала: "Васю, я тебе відпускаю, йди додому". Він встав і пішов. І всі зітхнули з полегшенням. Правда, не одразу", — написав він.

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Слєпаков вважає, що в ситуації з пожежами в Сибіру "таке відчуття, що вчительки в класі немає, або у неї дуже сильний нежить, і вона нічого не відчуває".

"І тому ті, хто обісрався, продовжують сидіти й мовчати, вдаючи, що нічого не відбувається. Це тривожно і сумно. Історія з виборами в Мосміськдуму ще сумніша. Відчуття, що в цьому класі обгидилася вчителька. Але вона, як ні в чому не бувало, продовжує вести урок, а коли хтось висловлює невдоволення, ставить двійки і кличе фізкультурника, щоб той навів у класі порядок. І каже: "Хлопці, а що вам не подобається? Дивіться, які у нас фіранки красиві! "Так це ж ми на них гроші здавали...", — підсумував гуморист.

Я не знаю в деталях, що там за ситуація з пожежами в Сибіру, але, як пояснили мої місцеві товариші, спочатку думали, що гасити не треба, а потім, коли зрозуміли, що було треба, виявилося, що вже не вийде. І вирішили, що тепер треба продовжувати говорити, що не треба, тому що якщо сказати, що, все-таки, було треба, то вийде, що перестрашені. У мене в початковій школі був однокласник, який обкакался на уроці і посилено робив вигляд, що нічого не сталося. Сидів за партою із зосередженим обличчям і не вставав. А все, звичайно, зрозуміли, що щось не так, принюхувались, шепотілися, підозріло дивилися один на одного. На перерві з'ясували, що трапилося і з ким. Тому що все бігали, стрибали, а він один сидів - похмурий, серйозний, занурений в підручник. Нас врятувала вчителька. Вона сказала - Вася, я тебе відпускаю, йди додому. Він встав і пішов. І все зітхнули з полегшенням. Правда, не відразу. У ситуації з пожежами в Сибіру таке відчуття, що вчительки в класі немає, або у неї дуже сильний нежить, і вона нічого не відчуває. І тому ті, хто перестрашені продовжують сидіти і мовчати, вдаючи, що нічого не відбувається. Це тривожно і сумно. Історія з виборами в Мосміськдуму ще сумніше. Відчуття, що в цьому класі обгадився вчителька. Але вона, як ні в чому не бувало, продовжує вести урок, а коли хтось висловлює невдоволення, ставить двійки і кличе фізкультурника, щоб той навів у класі порядок. І каже: "Хлопці, а що вам не подобається? Дивіться, які у нас фіранки красиві!" Так це ж ми на них гроші здавали ...

Допіс, Поширення Семен Слєпаков (@slepakovsemyon)

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Сибіру (РФ) пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги. Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їхня площа постійно зростає.

У чотирьох регіонах Росії у зв'язку з природними пожежами у вівторок, 30 липня, ввели режим надзвичайної ситуації.

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Особа
Семен Слєпаков
Місце
Росія
Тег
пожежа
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Кремлёвская «учительница» в батискафе обосралась. БУ-ГА-ГА!!!
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
«Учительница» в батискафе обосралась. БУ-ГА-ГА!!!
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Слепаков прав, но виной тому страх власти. Итог? Страдают люди, обычный народ. Не знаю кому смешно, но печалька по полной.
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