"Обіср*лися і мовчать": відомий комік розгромив владу Росії через катастрофу в Сибіру

Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

"Я не знаю в деталях, що там за ситуація з пожежами в Сибіру, але, як пояснили мої місцеві товариші, спочатку думали, що гасити не треба, а потім, коли зрозуміли, що було треба, виявилося, що вже не вийде. І вирішили, що тепер потрібно продовжувати говорити, що не треба, адже якщо сказати, що, все-таки, було треба, то вийде, що обісралися", — написав він на своїй сторінці в Instagram.

Пожежі й заворушення в Росії Instagram Семена Слєпакова

Слєпаков розповів ситуацію з життя і провів паралель із діями російських чиновників.

"У мене в початковій школі був такий однокласник, який обкакався на уроці і посилено робив вигляд, що нічого не сталося. Сидів за партою із зосередженим обличчям і не вставав. А всі, звичайно, зрозуміли, що щось не так, принюхувалися, шепотілися, загалом, було дискомфортно. На перерві з'ясували, що і з ким трапилося. Тому що всі бігали, стрибали, а він сидів — похмурий, серйозний, занурений у підручник. Нас врятувала вчителька. Вона сказала: "Васю, я тебе відпускаю, йди додому". Він встав і пішов. І всі зітхнули з полегшенням. Правда, не одразу", — написав він.

Слєпаков вважає, що в ситуації з пожежами в Сибіру "таке відчуття, що вчительки в класі немає, або у неї дуже сильний нежить, і вона нічого не відчуває".

"І тому ті, хто обісрався, продовжують сидіти й мовчати, вдаючи, що нічого не відбувається. Це тривожно і сумно. Історія з виборами в Мосміськдуму ще сумніша. Відчуття, що в цьому класі обгидилася вчителька. Але вона, як ні в чому не бувало, продовжує вести урок, а коли хтось висловлює невдоволення, ставить двійки і кличе фізкультурника, щоб той навів у класі порядок. І каже: "Хлопці, а що вам не подобається? Дивіться, які у нас фіранки красиві! "Так це ж ми на них гроші здавали...", — підсумував гуморист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Сибіру (РФ) пожежами охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги. Рятувальники зафіксували 500 осередків загорянь, їхня площа постійно зростає.

У чотирьох регіонах Росії у зв'язку з природними пожежами у вівторок, 30 липня, ввели режим надзвичайної ситуації.

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