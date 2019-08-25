Обезголовив і відрізав пеніс: Росію вразило дике вбивство

У Самарській області (Росія) трапилося звіряче вбивство на ґрунті ревнощів. Чоловік у стані афекту обезголовив рідного брата і відрізав йому статевий орган.

Жахливий інцидент трапився кілька днів тому в селі Алькіно Похвістнєвського району, пише "Похвістнєво-Інформ".

Два брати з села Рисайкіно залицялися до однієї і тієї ж жінки. "Одного разу жінка лягла спати з одним із братів. Прокинувшись вранці, була просто шокована: поруч із нею лежав труп без голови, у якого також був вирізаний статевий орган. Все ліжко було в крові", – з посиланням на очевидців описує інцидент видання.

У Росії трапилося страшне вбивство

За інформацією місцевих жителів, чоловік вирішив навідати вночі свою кохану. "Однак застав у неї в ліжку іншого і, мабуть, не розібравши в темряві, вбив коханця, як потім виявилося, свого рідного брата", – додали журналісти.

Трагедія трапилася в Похвістнєвському районі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в 2018 році знайшли труп чоловіка з відрізаним статевим органом. З'явилися фото з місця НП.

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