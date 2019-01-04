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Оббивав пороги: пенсіонер з Магнітогорська "передбачив" трагедію з будинком. Відеофакт

4.2тЧитати матеріал російською

Пенсіонер з Магнітогорська, який живе у сусідньому з обваленим 6-м під'їздом у багатоповерхівці, яка постраждала від вибуху газу, фактично передбачив трагедію.

Як повідомили у житлово-експлуатаційній дільниці № 28 кореспондентам "МК", літній чоловік скаржився постійно в усі інстанції на те, що арка будинку впаде. При цьому, як стверджують працівники, проблем із газом у їхньому будинку ніколи не було.

"В інтернеті ж пишуть, що теракт. У нас скарг на газ не було. Будинок обслуговується", — заявили працівники домоуправління.

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Пенсіонер заявив журналістам, що побоювався того, що чергова вантажівка, яка поспішає на розвантаження в магазин, могла зачепити колони, на яких, по суті, трималися два під'їзди, і пропонував їх посилити.

"Навіть склав кошторис і проект. Хто зна, можливо, якби прислухалися чиновники до старого, наслідки трагедії не були б такими жахливими..." — пише російське ЗМІ.

Зазначимо, що 4 січня слідчий комітет РФ повідомив, що криміналісти та експерти завершили огляд уламків з місця обвалення під'їзду у Магнітогорську, слідів вибухівки не знайдено.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
МагнітогорськНовини Росіївибухивибух будинку
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минин евген
минин евген
кацапский пенс, наверное, войлоком пороги оББивал.
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