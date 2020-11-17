Обама відмовився вважати Росію наддержавою і назвав причину

Колишній президент США Барак Обама заявив, що Російська Федерація не має достатньої кількості союзників і військових баз для того, щоб її можна було називати наддержавою.

За його словами, це є основною перешкодою на шляху РФ до такого статусу. Таку думку політик висловив у своїй книзі "Земля обітована" (A Promised Land) і її поспішило процитувати пропагандистське агентство ТАСС.

"Росії за ядерного арсеналу, який поступається тільки нашому, не вистачало широкої мережі альянсів і баз, які дозволяють США проєктувати свою військову міць у всьому світі. Російська економіка продовжувала поступатися економікам Італії, Канади та Бразилії, а також практично повністю залежала від експорту нафти, газу, мінералів і озброєнь", – перерахував Обама.

У своїй книзі він послався на дані від дослідницьких організацій. Зокрема, вказав на високі показники корупції, соціальної нерівності, а також низьку тривалість життя чоловічого населення в Росії.

"Гнів (Кремля. – Ред.) багато в чому був звернений проти США", – зазначив Обама.

У цьому контексті він нагадав, як Росія блокувала підтримувані Штатами ініціативи в Раді Безпеки ООН і активізацію зусиль щодо запобігання виходу "з орбіти впливу РФ" колишніх країн радянського блоку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський військовий, капітан 1-го рангу і представник НАТО в РФ Гаррі Табах заявив, що в 2014 році Барак Обама, який обіймав посаду президента США, міг запобігти захопленню і анексії Криму, але не зробив цього.