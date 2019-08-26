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Аnti-colorados
Аnti-colorados
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О тексте и контексте

26.2т Читати матеріал російською

Недавно на глаза снова попало старое видео, где Путин вальяжно общался со своим стадом, которое якобы задавало ему "острые" вопросы. Тогда он только что опрезидентился в третий раз, и вопрос ему был задан именно на эту тему. Щуплый поц, потный от осознания того, что он задает такой вопрос самому Путину, прошамкал заученный текст о том, что по конституции ведь нельзя в третий раз, и рухнул на свое место, ощущая что-то теплое в штанах.

Путин же по-отечески пояснил малышу примерно следующее: "Я мог бы подправить конституции под себя, но не стал этого делать. Там написано, что нельзя больше двух раз подряд, я и не стал этого делать. А третий же раз – не подряд!"

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При этом, остальная публика с улыбками пялилась на царя и в их глазах легко читало: "Ну и силен этот человечище! Все же так и есть! Не боится царь таких вопросов! Слава ему!". На самом деле, вопрос этот был заранее подготовлен, как и ответ на него. Это все равно, что поц у Путина спросил: "Молилась ли ты на ночь, Дездемона?" и тот ответил по заученному и известному тексту. Лицедеи разыграли грошовую сцену, чтобы телевизор разнес ответ царя.

Но на самом деле, никому не стало интересно, что же там за конституция у них такая, что на ней можно играть, как некоторые играют на фортепиано? Или что это за старичок такой разнузданный, который говорит, что мог бы переделать конституцию под себя? А ведь если он ее может переделать, то в его силах переименовать страну в Путланид, например, и придать ей государственное устройство в виде монархии, назначив себя этим монархом, и вот эту чернь так и назвать: чернь, холопы или холуи, не имеющие никаких прав. Ведь это все в конституции прописывается, а он только что пояснил, что может с нею сделать "любэ".

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И вот такие вещи там происходят постоянно. Публику давно записали в разряд осла, который идет за подвешенной перед ним морковкой, а потом оказывается, что то была не морковка и засунули ее ослу не в рот, для еды. Но каждый раз все повторяется с точностью до шестого знака после запятой.

Так, нынешняя российская пресса показывает лошью, что волна насилия, которую творит их нацгвардия и полиция, озаботила высшее руководство страны и оно таки решило навести в этом деле порядок. Для этого решено сделать вот что:

Госдуме поддерживают необходимость уточнения процедуры идентификации сотрудников Росгвардии и полиции". Вот так все там жестко, а если кто не понял – поясняют:

"В комитете (по безопасности ГД) предлагают обязать росгвардейцев при исполнении представляться при обращении к гражданам". Всем все понятно, теперь опричники попались! Должны представляться и все тут. Как – не вполне ясно. Например, он может сказать "представился" или "сержант Иванов". Но и тут не все коту масленица! Некто Лукин "Внес в Госдуму законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить во время службы "хорошо различимый идентификационный номер". "Ну тут уж шо уж?"

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Только вот в чем фокус. Россияне наивно полагают, что все эти меры (если они будут приняты) помогут найти тех силовиков, которые калечат демонстрантов. Однако, откуда берется такая уверенность – не понято. Ведь самое легкое, что может последовать за этим, окажется что под этим номером был робот Федор, например. Но скорее всего, эти самые номера нужны для того, чтобы руководство силовиков, просматривая съемки действий их людей, просто могло легко устанавливать отличившихся, чтобы знать, кому выплачивать премию.

Тут же важно понимать контекст, а как его понимает Путин – мы указали выше. Но публике такая "забота" уже нравится и они думают, что для их разбитых голов или синих спин что-то улучшится. Возможно, и улучшится, поскольку пока двигают вот эти законопроекты, росгвардия закупает крупную партию элетрошокеров. Кстати, они – тоже номерные.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Тема
Протести у Росії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
протест Новини Росії
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Шо какелы-нерабы создали без России за последние 30 лет?)))
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Масленко Валентин, Свободную страну, где можно жить и бороться! Тебе не понять - ты понимаешь только палку!
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Масленко Валентин, Страну, где можно жить и бороться! Тебе не понять, ты понимаешь только палку.
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Golan Sim
Golan Sim
Наш щуплый поц интеллектуал калоедус, ощущая что-то теплое в штанах, неожиданно ловко развязал свои конечности и рискнул пустить "кручек", но опытный санитар, вовремя подбежав, успел таки ему сделать инъекцию галоперидола. ))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
зоофил-кобылкин, отвлекись от своей козы, тут калоедус ждёт, когда опытные врачи засандалят тебе в портки очередную дозу иньекций, опаздываешь на вечернюю перекличку троллей
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Шматок Сергій, А в тебе эти инъекции сидят с рождения, шматок (чего?)!
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