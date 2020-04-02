Сегодня в 16:00 по Московскому времени президент РФ намерен снова обратиться к нации. И, казалось бы, ничего в этом особенного нет, ведь на фоне распространения коронавируса, лидеры многих стран проводят регулярные обращения к нации. Но вот в том-то и дело, что это в других странах, но не в России, где только очевидно-катастрофическая ситуация вынудила Путина, из своей резиденции в Ново-Огарёва обратится к гражданам его страны в первый раз. И вот, неделю спустя, снова выход на бис?

В какой-то степени появление Владимира Путина в эфире с таким небольшим промежутком времени было ожидаемо. Ведь мягкий сценарий легализации эпидемии коронавируса трещит по швам. Думаю, вы все помните мою запись, о том, что на легализацию масштабов эпидемии отведено 72 часа. Тогда я советовал россиянам запасаться валидолом. Надеюсь, они последовали моему совету, ведь Маргарита Симонян уже истерит о геометрической прогрессии распространения вируса, а очередной отчет по эпидемии выдал уже 771 новый случай инфицирования за сутки.

В Кремле, а точнее, в Нового-Огарёво, ведь именно туда ещё две недели назад самоизолировался Путин, прекрасно осознают, что снежным комом нарастает социальное недовольство, подогреваемое не только инстинктом самосохранения, но и катастрофическим ухудшением экономического положения страны, очевидным противостоянием кремлевских элит и проявлением вышедших из спячки сепаратистских настроений в регионах.

В Кремле вполне адекватно оценивают риски набирающей обороты хаотизации ситуации в стране, а так же и разбалансировки власти, равно как и понимают, что если таковой процесс будет запущен, то остановить его из Москвы будет невозможно.

А потому, второе явление Путина народу, с недельной паузой, это не только попытка отвлечь внимание масс. Отвлечь внимание от проблемы сокрытия реального масштаба эпидемии по стране. Отвлечь внимание от проявившей себя абсолютной неготовности не то, чтобы регионов России, а даже Москвы противостоять COVID-19. Отвлечь внимание от спорной и будоражащей умы самих же россиян помощи Италии, Венесуэле и продажи дефицитного оборудования ИВЛ в США.

Это попытка коллапс, выдать за проблему, с которой справятся. Немного дольше, чем рассчитывали, немного большими ресурсами – но справятся. Просто, нужно будет немного дольше посидеть по домам. А вводимые части ВС РФ и мобильные группы Росгвардии на пикапахс крупнокалиберными пулемётами, особенно в наиболее социально-взрывоопасные регионы – это для борьбы с эпидемией. Ведь даже ребенок знает, что калибр 12,7-мм в борьбе против вируса лучше любого антибиотика и тем более какого-то там аппарата ИВЛ!

Разумеется, мы услышим, как Путин будет убеждать россиян в устойчивости экономики, расскажет про запас прочности и пообещает финансовую поддержку гражданам, пенсионерам и бизнесу. Возможно, вспомнит и про парад, который отменять никто не собирается, хотя, не исключено, что доля здравого смысла всё же заставит его с крокодильими слезами на глазах объявить о переносе победобесия на 3 сентября.

И это будет, пожалуй, самое верное решение президента РФ, за последние более чем два месяца, ведь пик пандемии в России прогнозируют именно на вторую половину апреля и начало мая.

Хотя, Росси всегда удавалось скрывать смертность населения, будь то в конфликтах или в эпоху эпидемий. Так, что, кто знает, возможно, гуляй шальная на 9 мая и по итогам лишь 5 % смертей будут списывать на коронавирус, а остальные 95% пройдут под диагнозом ОРВИ, пневмония или просто – от пьянки.

Как бы там ни было, а обращение Путина к нации, в контексте всего вышеупомянутого, лично мне больше напоминает обращение вестника апокалипсиса к своей пастве.

Аминь!

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