"Нюхає і мовчить": у Росії шоковані станом дівчинки-мауглі

У лікарні фахівці провели обстеження дикої дівчинки, яку знайшли в заваленій сміттям квартирі в Москві.

5-річна Ліда перебуває в стані середньої тяжкості, як оцінюють медики, але її життю і здоров'ю нічого не загрожує, пише КП.

"У дитини є якась застуда, зараз її лікують. Анорексія не підтвердилася, але дівчинка не розмовляє. За весь час нашого перебування поряд із нею вона не промовила жодного звуку. Але незважаючи на це вона емоційно дуже чуйна, добре йде на контакт. Як мені здалося, вона дуже хоче сподобатися", — розповіла уповноважена при президенті РФ із прав дитини Анна Кузнєцова.

Дівчинка-мауглі Mash

Дитячий омбудсмен заявила, що Ліда дуже боїться залишатися одна й починає плакати. Співробітники лікарні одразу прийняли рішення про те, що поряд із дитиною хтось перебуватиме. З дівчинкою зараз працюють психологи.

"Запропоновані фрукти, які ми передали, вона спочатку нюхала. Звичайно, все це спостерігати, чесно кажучи, серце розривається. Ми дуже сподіваємося, що дитина почне розмовляти", — підкреслила Кузнєцова.

Зауважимо, що згідно із заявою завідуючої поліклінікою, у якій дитина спостерігалася до 2015 року, все було гаразд. Відхилення не були виявлені.

Нагадаємо, що слідком РФ опублікував відео з житла дівчинки. Повністю вся квартира завалена різним сміттям. Підлога закидана купами брудного одягу, іграшок, книг, стільцями, залишками їжі. Диван перекинутий, під ним і навколо нього теж розсипане сміття. Квартира пропахла гниллю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько дівчинки-мауглі – громадянин України. Сусіди вважають, що після розлучення із чоловіком у матері Ліди почалися проблеми з психікою.

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