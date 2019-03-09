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Нудота та галюцинації: The Times видав секрети новітньої зброї Росії

6.5тЧитати матеріал російською

Військово-морський флот Росії оснащує свої кораблі небезпечною зброєю "візуально-оптичних перешкод" — 5П-42 "Філін".

Про це пише "Иносми.ру" з посиланням на матеріал The Times. Відзначається, що дія розробки викликає у противників галюцинації і нудоту.

"Філін" був розроблений після досліджень в Інституті мозку людини імені Бехтерева РАН у Санкт-Петербурзі. Пристрій випускається державною компанією "Роселектроніка" і вже встановлений на фрегати "Адмірал Касатонов" і "Адмірал Горшков".

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Зброя призначена для засліплення і дезорієнтації ворогів за допомогою швидких імпульсів світлових променів високої інтенсивності. Очікується, що аналогічну несмертельну зброю буде встановлено ще на два фрегати того ж класу, які поки ще будуються.

За даними британського видання, "Філін" може застосовуватися вночі або в сутінках, діє він з відстані понад півтора кілометрів.

Добровольці, які брали участь у випробуваннях, також повідомили, що по мішенях під прикриттям станцій візуально-оптичних перешкод неможливо вести прицільну стрільбу.

П'ята частина добровольців скаржилася на галюцинації, а майже половина відзначала "ознаки просторової дезорієнтації, нудоту й запаморочення".

Ілюстрація. Російський фрегат "Адмірал Касатонов"

Ілюстрація. Російський фрегат "Адмірал Касатонов"

rg.ru

Раніше OBOZREVATEL писав про характеристиках установки "Філін". Наприклад, вона може впливати на ворога на дистанції до 500-700 метрів.

Також з'явилися подробиці експерименту дії обладнання на добровольцях.

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Тема
озброєння
Місце
Росія
Тег
зброя
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Есть еще страшнее... В Челябинске наладили впуск абордажных крючьев,в Иваново пошили черные повязки на глаз и адмиралам закупили попугаев на плечо. Орда готовится стать "владычицей морей",гимнописцы пишут новый гимн : - Боже храни самодержца ,станет он миром владеть...
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коршун федот
коршун федот
Аргентина, кокаін, захарова, белка , діди ваєвалі, падлєй баяри, всєх пабєдім, нє падхаді на палтара кіломєтра. ... і тут сссука - скатавоз "АШОТ"..
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Юг Руси
Юг Руси
Dell Alex, жри, а когда подойдет твое время, ..... будешь ссаться в шаровары! Дыма без огня не бывает! ))))))))))
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