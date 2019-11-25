НП з літаком в Росії: названа причина смерті пілота

До смерті другого пілота на рейсі "Москва – Анапа", літак якого здійснив екстрену посадку в Ростові-на-Дону, призвела обструкція судин у легенях.

Про це повідомило "Інтерфаксу" інформоване джерело. НП з літаком трапилася 24 листопада.

"Пілот Дамір Ахметов самостійно зв'язався з диспетчерами і доповів про погане самопочуття. Однак на підльоті до Ростова його стан різко погіршився, проявилися критичні симптоми інфаркту легень, він втратив свідомість", – розповіло джерело.

У Росії пілот загинув після екстреної посадки літака narodna-pravda.ua

Борту довелося здійснити екстрену посадку в аеропорту "Платов". Потерпілого відразу забрала бригада швидкої допомоги, проте врятувати його медикам не вдалося – чоловік помер.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо про екстрену посадку літака рейсу "Москва – Анапа". Командир пасажирського лайнера, який виконував регулярний рейс із "Шереметьєво", зв'язався з диспетчерами авіавузла в Ростові, доповівши, що другому пілотові різко стало погано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в московському аеропорту "Шереметьєво" (Росія) 16 листопада сталася надзвичайна подія з літаком. Він не впорався з керуванням і перекрив рульові доріжки на злітно-посадковій смузі. Попередня причина інциденту – відмова гідросистеми.

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